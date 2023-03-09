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    • 09.03.2023 12:23
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    • 09.03.2023 12:54
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    Eski CHP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır salvolar! Adaylık ilanı sonrası fena saydırdı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerle dağıttığı 6'lı koalisyon pazarlıklar sonrası yeniden buluşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Eski CHP'li Yıldıray Sapan'dan sert sözler geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ seviciliği yaptığını belirten Yıldıray Sapan, "Kemal Kılıçdaroğlu mu hak hukuk adalet getirecek?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’li isimden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır salvolar!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon yaşadığı kavga ve pazarlıklar sonrası adayını belirledi.

    MERAL AKŞENER KOALİSYONDAN GİTTİ GELDİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.

    6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Büyükelçiliğinin yakınındaki o görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken yapılan pazarlıklar kafalarda soru işareti bıraktı.

    ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
    Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Eski CHP'li Yıldıray Sapan'dan sert sözler geldi.

    CHP'Lİ YILDIRAY SAPAN'DAN AĞIR SÖZLER
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ seviciliği yaptığını belirten CHP'li 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, "Kemal Kılıçdaroğlu mu hak hukuk adalet getirecek?" ifadelerini kullandı.

        Sapan şunları söyledi;

        "İhale hırsızlarını meclise sokan,sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden, Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek?"

        Sapan Kılıçdaroğlu'nu 20 yıldır yakından tanıdığını belirterek, "Madem dürüstsün, depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin CHP'li belediyeler olduğunu söyle!" ifadelerini kullandı.

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