Sapan şunları söyledi;

"İhale hırsızlarını meclise sokan,sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden, Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek?"

Sapan Kılıçdaroğlu'nu 20 yıldır yakından tanıdığını belirterek, "Madem dürüstsün, depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin CHP'li belediyeler olduğunu söyle!" ifadelerini kullandı.