CHP’den HDP’ye kanlı ortalığa yeşil ışık: Elbette görüşüceğim!

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halkların Demokrasi Partisi'ni ziyareti bugün tam anlamıyla kesinleşti. Kılıçdaroğlu bugün verdiği bir demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koyarak HDP'ye kanlı ortaklık için adeta yeşil ışık yaktı.
KILIÇDAROĞLU: "ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"
CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün verdiği bir demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek." dedi.
DEMİRTAŞ'TAN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'E AÇIK MEKTUP
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalar sonrası bir açık mektup yayınladı. Demirtaş, sosyal medyadan yayınladığı açık mektupta Meral Akşener'i eleştirdi. Demirtaş, Akşener'in 'HDP bizim olduğumuz masaya gelemez" sözlerine tepki göstererek, "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım." ifadelerine yer verdi.
DEMİRTAŞ: "BİZİ İKNA ETMENİZ GEREKMEZ Mİ?
Demirtaş, HDP'ye bakanlık tartışmaları üzerinden de Akşener'i eleştirdi, "HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız "HDP'ye bakanlık vermeyiz" diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.