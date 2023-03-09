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    • Güncel
    • 09.03.2023 16:49
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    • 09.03.2023 16:49
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    CHP’den HDP’ye kanlı ortalığa yeşil ışık: Elbette görüşüceğim!

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan görüşme daveti gelmişti.  Kılıçdaroğlu, bugün verdiği demeçte; "HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?" dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi HDP’ye adeta kanlı ortaklık için yeşil ışık yaktığı dikkatlerden kaçmadı. Peki bu gelişmeler tam olarak ne anlama geliyor? Gazeteci Hakkı Öcal A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o detaylar…

    takvim.com.tr
    CHP’den HDP’ye kanlı ortalık: Elbette görüşüceğim!

    6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halkların Demokrasi Partisi'ni ziyareti bugün tam anlamıyla kesinleşti. Kılıçdaroğlu bugün verdiği bir demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koyarak HDP'ye kanlı ortaklık için adeta yeşil ışık yaktı.

    KILIÇDAROĞLU: "ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

    CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün verdiği bir demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek." dedi.

    DEMİRTAŞ'TAN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'E AÇIK MEKTUP

    HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalar sonrası bir açık mektup yayınladı. Demirtaş, sosyal medyadan yayınladığı açık mektupta Meral Akşener'i eleştirdi. Demirtaş, Akşener'in 'HDP bizim olduğumuz masaya gelemez" sözlerine tepki göstererek, "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım." ifadelerine yer verdi.

    DEMİRTAŞ: "BİZİ İKNA ETMENİZ GEREKMEZ Mİ?

    Demirtaş, HDP'ye bakanlık tartışmaları üzerinden de Akşener'i eleştirdi, "HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız "HDP'ye bakanlık vermeyiz" diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

        "BENİM OYLARIMLA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞINIZA GÖRE..."

        Demirtaş, Meral Akşener'in, 'Bizim olduğumuz yerde HDP olamaz." sözlerine atıfta bulunarak: " Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor. HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım." ifadelerine yer verdi.

        "HDP OY VERMEZSE 6'LI KOALİSYON 7'Lİ OLMAZSA SEÇİM KAZANMA ŞANSI OLMUYOR"

        Gazeteci Hakkı Öcal A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Öcal, "Meral Akşener katıldığı bir TV programında çizgisini çekti HDP ile hükümet ortaklığı yapmayacağını söyledi. O zaman HDP niye oy versin ki eğer HDP oy vermezse 6'lı koalisyon 7'li olmazsa seçim kazanma şansı olmuyor. Onların zorla getireceği bir oy var ve olursa bir seçim kazanma ihtimali olursa olacak. Şu anda krizin adı bu: HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakanlar Kurulu'nda yer alacak mı almayacak mı? Meral Akşener seçmene bunu açıklayamaz ve diyemez." dedi.

        "HDP'NİN KÜRT SEÇMEN ÜZERİNDE ETKİSİ OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM"

        Gazeteci Öcal, "Eğer Anayasa Mahkemesi HDP'nin banka blokajını kaldırmama kararını kesinleştirirse partinin kapatılıp kapatılmaması için tavrını da belirtebilir. Ama bunun tersi bir kararda çıkabilir güvenlik için hesaba blokaj koyup farklı bir karar verir. Ama ben mahkemenin HDP'yi kapatmayacağını düşünüyorum. HDP kapatılırsa buradaki oyları zorla Millet İttifakı'na TİP getirmeye çalışacak. HDP'nin Kürt seçmen üzerinde etkisi olduğu kanaatinde değilim." diye konuştu.

            "HDP'NİN ALEYHİNE İŞLEYECEK"

            Öcal değerelendirmelerinin devamında, "Cumhur İttifakı canını dişine takıp çalışacak. Doğu'da yaşayan vatandaşların oylarını kitle halinde sırf Demirtaş istedi diye HDP istedi diye topluca Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi diye bir durum yok. Cumhur İttifakı çok çalışacak, hiçbir şeyi varsayamaz ve böyle bir lüksü de yok. Karşı taraf 7'li 8'li içerisi dışarısı ittifak halinde bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları hiçbir şeyi şansa bırakamaz. İşte bu durum HDP'nin aleyhine işleyecek." diye konuştu.

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            Haberler Güncel CHP’den HDP’ye kanlı ortalığa yeşil ışık: Elbette görüşüceğim!
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