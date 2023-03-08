VERGİ AFFI SON DURUM 2023 | Vergi affı çıktı mı, borçlar ne zaman silinecek? 8 Mart 2023 vergi affı kapsamı, şartları, yasa tarihi...

Vergi affı Meclis'ten geçti mi, vergi borçları silindi mi? soruları son gelişmelerle vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Mesaisine devam eden TBMM'nin ilk gündem maddesi EYT yasasının çıkmasıyla tüm dikkatler vergi affına çevrildi. İşte vergi affı hakkında tüm merak edilenler...
VERGİ AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK, YASALAŞTI MI?
TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta başlanacak. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?
Vergi affı düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi borçlarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.