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    • 08.03.2023 09:14
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    VERGİ AFFI SON DURUM 2023 | Vergi affı çıktı mı, borçlar ne zaman silinecek? 8 Mart 2023 vergi affı kapsamı, şartları, yasa tarihi...

    Vergi affı çıktı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırılmayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarının yapılandırma kapsamında alınacağı vergi affı 2023, Meclis'in Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına ara vermesiyle ertelenmişti.

    takvim.com.tr
    Vergi affı çıktı mı?

    Vergi affı Meclis'ten geçti mi, vergi borçları silindi mi? soruları son gelişmelerle vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Mesaisine devam eden TBMM'nin ilk gündem maddesi EYT yasasının çıkmasıyla tüm dikkatler vergi affına çevrildi. İşte vergi affı hakkında tüm merak edilenler...

    VERGİ AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK, YASALAŞTI MI?

    TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta başlanacak. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

    HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

    Vergi affı düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi borçlarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.

        AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi affı paketine ilişkin detayları açıkladı. Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne verilecek önergelerle Deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi.

        Deprem bölgesindekilerin "Veraset ve İntikal Vergisi"nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, buradaki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.

        VERGİ AFFI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Vergi affı düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

            DEPREMZEDELERE VERGİ MUAFİYETİ

            Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketine yönelik düzenlemeler de 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenecek.

            Bu kapsamda depremzedeler, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak. Deprem felaketinde mirasçılar, vefat edenin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa giderilecek.
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            Haberler Güncel VERGİ AFFI SON DURUM 2023 | Vergi affı çıktı mı, borçlar ne zaman silinecek? 8 Mart 2023 vergi affı kapsamı, şartları, yasa tarihi...
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