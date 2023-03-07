'Şartlı evet' ile masaya oturan Meral Akşener'den yalan üstüne üstüne!

Akşener'in geçtiğimiz günlerde dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DUYURDU
Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU
Konuşma sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Yaşanan kaosun ardından Akşener katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
"Kumar masası" dediği masaya 72 saat sonra geri dönen Akşener, sorulan soruları cevaplarken adeta yalan üstüne yalan sıraladı.