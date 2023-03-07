'Şartlı evet' ile masaya oturan Meral Akşener'den yalan üstüne üstüne!





"6'DA YATMIŞTIM"

Birkaç dakika önceki açıklamalarında "Sıfır uyku uyudum" diyen Meral Akşener programın ilerleyen bölümünde Yavaş ve İmamoğlu sorusu üzerine sefer de 6'da yattığını söyledi. Akşener konuşmasında, "Bu konuşurken ortaya çıkan bir şeydi. Ancak bu kadar anlatabilirim. Dolayısıyla onlar gittiler Kemal Bey'e. Yanlış anlaşılmasın, onlar Kemal Bey'in bilgisi dahilinde geldiler. Sonra saat 21.30'da Kemal Bey beni aradı. İki arkadaşımız sizi ziyaret edecekler, bilginiz olsun. Ben de bu arada 6'da yatmıştım" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI MASADA KONUŞULMADI YALANI

Meral Akşener bir başka açıklamasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak 6'lı masada konuşulmadığını iddia etti.