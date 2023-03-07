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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 08.03.2023 00:00
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    • 08.03.2023 00:14
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    'Şartlı evet' ile masaya oturan Meral Akşener'den yalan üstüne üstüne!

    6'lı koalisyonu "kumar masası" olarak adlandıran Akşener çok sert açıklamalara imza atmıştı. Kalktığı masaya 72 saat sonra "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla dönen Akşener, yaşanan olayların ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Akşener, sorulan soruları cevaplarken yalan üstüne yalan sıraladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meral Akşener’den yalan üstüne yalan

    Akşener'in geçtiğimiz günlerde dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.



    TEMEL KARAMOLLAOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DUYURDU
    Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.



    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU
    Konuşma sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Yaşanan kaosun ardından Akşener katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    "Kumar masası" dediği masaya 72 saat sonra geri dönen Akşener, sorulan soruları cevaplarken adeta yalan üstüne yalan sıraladı.



        BİR DEDİĞİNİ BİR DEDİĞİ TUTMUYOR
        Yüz ifadesi üzerine sorulan soruyu cevaplayan Akşener, "Bu dünyada eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular" dedi.



        "SIFIR UYKU UYUDUM"
        Sıfır uyku uyduğunu vurgulayan Akşener, "İstanbul'dan çıkmış gelmiş Ekrem Bey. Sıfır uyku uyudum. Uykusuzlukta biraz hareketleriniz ağırlaşıyor. O masada bir müzakere oldu, uzlaşı ve mutabakat sağlandı. İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz" ifadelerini kullandı.



        "6'DA YATMIŞTIM"
        Birkaç dakika önceki açıklamalarında "Sıfır uyku uyudum" diyen Meral Akşener programın ilerleyen bölümünde Yavaş ve İmamoğlu sorusu üzerine sefer de 6'da yattığını söyledi. Akşener konuşmasında, "Bu konuşurken ortaya çıkan bir şeydi. Ancak bu kadar anlatabilirim. Dolayısıyla onlar gittiler Kemal Bey'e. Yanlış anlaşılmasın, onlar Kemal Bey'in bilgisi dahilinde geldiler. Sonra saat 21.30'da Kemal Bey beni aradı. İki arkadaşımız sizi ziyaret edecekler, bilginiz olsun. Ben de bu arada 6'da yatmıştım" dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI MASADA KONUŞULMADI YALANI
        Meral Akşener bir başka açıklamasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak 6'lı masada konuşulmadığını iddia etti.



            11. TOPLANTIDA ERDOĞAN AÇIKLAMASI
            Meral Akşener'in konuşmadığı iddia ettiği açıklama sonrası akıllara altılı koalisyonun 11'inci toplantısını getirdi. 11. Toplantı sonrası açıklama yapana 6'lı koalisyon, "Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı

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            Haberler Güncel 'Şartlı evet' ile masaya oturan Meral Akşener'den yalan üstüne üstüne!
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