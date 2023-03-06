Hatay'da depremle birlikte yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı! Öldüren ihmaller zinciri

UZMAN YORUMU: Kolon ve kirişlerin demir imalinde filizleri saran dikdörtgen şeklindeki demire etriye adı verilir. Bunlar kolon ve kirişlerin deformasyonunu önler, sağlamlaştırır. Bunların hangi sıklıkla konulacağı yönetmelikle belirtilir. Mukavemet artsın diye kolonun üst kısımlarına doğru daha da sık konulur. Rapor etriyelerin yeterince konulmadığını gösteriyor. Ayrıca her inşaatta kolon sistemi temelden en üst kata kadar birbirine bağlıdır. Katları birbirine bağlamak için alt katlardan üst katlara filiz bırakılır. Bu filizlerin yükseklik standardı vardır. Kısa bırakılırsa kolon sistemini güçsüzleştirir. Bu raporda da bu durum tespit edilmiş.