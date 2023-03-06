Hatay'da depremle birlikte yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı! Öldüren ihmaller zinciri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği yerlerden biri Aşağıekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans oldu. Yapımı 2013'te tamamlanan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans 'Cenneten bir kare' denilerek milyonlarca lira bedelle satılmıştı.
Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Rönesans Rezidans'ın enkazında uzman heyet tarafından yapılan ilk inceleme tamamlandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İnceleme sonrası hazırlanan raporda rezidansın neden yıkıldığı, kullanılan malzemelerin kalitesizliği ve yapılan hatalı işlemler sıralandı.
BLOKLARIN TAMAMI YIKILDI
İncelemeye ilişkin raporda görsel tespitin yanında fiziki tespit içerisinde beton ve demir durumu anlatıldı. Rezidansın 2 bloktan oluştuğu, A blokun A1, A2 ve A3 adı verilen girişlerle ayrıldığı ve bu blokların tamamının yıkıldığı belirtildi. B blokun ise, öndeki A blokun üzerine yattığı ve sadece bodrum katta bulunan garajın ayakta olduğu ifade edildi. Rapordaki diğer tespitleri ve ne anlama geldiğini yapı denetim uzmanlarına sorduk. İşte aldığımız cevaplar: