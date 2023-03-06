Takvim.com.tr İYİ Partili isimlerle konuştu! Kürşad Zorlu ne açıklayacak? İYİ Parti'nin adayı kim olacak? İYİ Parti masaya geri dönecek mi?

İYİ PARTİ'NİN ADAYI KİM OLACAK?

İYİ Parti'nin adayı kim olacak? sorusunu yönelttiğimiz İYİ Partili vekil, "Biz onlar gibi (5'li koalisyon) alel acele açıklamayacağız. Gündemimizde birkaç isim var. Söz konusu isimler siyasetin içinde aktif olan kişiler. YSK'nın seçim tarihi ve seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamanın hemen ardından İYİ Parti'nin adayını da öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.