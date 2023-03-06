Takvim.com.tr İYİ Partili isimlerle konuştu! Kürşad Zorlu ne açıklayacak? İYİ Parti'nin adayı kim olacak? İYİ Parti masaya geri dönecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına onay vermedi masadan kalktı.
Akşener'in masadan kalkmasıyla birlikte kıyamet koptu. Özellikle CHP ve İYİ Parti tarafları birbirlerine yönelik ağır ithamlarda bulunmak için canlı yayınlara katıldı. Toplantıda neler yaşandığı ise büyük merak konusuydu, o da açıklığa kavuştu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılmış, Meral Akşener kabul etmeyince masadan kalk imasında bulunulmuştu. Akşener'in masaya dönmek için tek bir şartı var: İmamoğlu veya Yavaş'ın adaylığının kabul edilmesi.
5'Lİ KOALİSYONA KARŞI İYİ PARTİ
5'li koalisyonun "adayımızı açıklıyoruz" duyurusunun ardından bir hamle de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, tam da 5'li koalisyonun toplantıda olduğu saatlerde açıklama yapacağını açıkladı.