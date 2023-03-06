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    • 06.03.2023 13:22
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    • 06.03.2023 13:35
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    Takvim.com.tr İYİ Partili isimlerle konuştu! Kürşad Zorlu ne açıklayacak? İYİ Parti'nin adayı kim olacak? İYİ Parti masaya geri dönecek mi?

    Son dakika haberleri... 6’lı koalisyonun aylardır toplanıp toplanıp dağıldığı toplantılarının sonuncusu Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık dayatmasıyla olaylı oldu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını asla kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koalisyonda ayrılırken zehir zemberek açıklamalarda bulunup İmamoğlu ve Yavaş’a çağrıda bulundu. CHP'li belediye başkanları Akşener'in çağrısına olumsuz yanıt verirken 5’li koalisyon bugün saat 14.00'da toplanıp 17.00'da adaylarını duyuracak. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 5’li koalisyon toplantıdayken bir basın açıklaması yapacağını bildirdi. Kürşad Zorlu'nun ne açıklayacağı büyük merak konusu oldu. Takvim.com.tr İYİ Partili isimlerle tüm yaşananları konuştu. Peki Kürşad Zorlu ne açıklayacak? İYİ Parti'nin adayı kim olacak? İYİ Parti masaya geri dönecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fatma Gül
    5’li koalisyona karşı İP’ten flaş hamle

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına onay vermedi masadan kalktı.

    Akşener'in masadan kalkmasıyla birlikte kıyamet koptu. Özellikle CHP ve İYİ Parti tarafları birbirlerine yönelik ağır ithamlarda bulunmak için canlı yayınlara katıldı. Toplantıda neler yaşandığı ise büyük merak konusuydu, o da açıklığa kavuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dayatılmış, Meral Akşener kabul etmeyince masadan kalk imasında bulunulmuştu. Akşener'in masaya dönmek için tek bir şartı var: İmamoğlu veya Yavaş'ın adaylığının kabul edilmesi.

    5'Lİ KOALİSYONA KARŞI İYİ PARTİ
    5'li koalisyonun "adayımızı açıklıyoruz" duyurusunun ardından bir hamle de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, tam da 5'li koalisyonun toplantıda olduğu saatlerde açıklama yapacağını açıkladı.

        Kürşad Zorlu'nun 14:45'te yapacağı bildirilen açıklamanın konusunun ne olduğu büyük merak konusu oldu. Takvim.com.tr'nin İYİ Partili isimlerden edindiği bilgiye göre Zorlu, partinin yol haritasına yönelik açıklamalarda bulunacak.

        İYİ PARTİ'NİN ADAYI KİM OLACAK?
        İYİ Parti'nin adayı kim olacak? sorusunu yönelttiğimiz İYİ Partili vekil, "Biz onlar gibi (5'li koalisyon) alel acele açıklamayacağız. Gündemimizde birkaç isim var. Söz konusu isimler siyasetin içinde aktif olan kişiler. YSK'nın seçim tarihi ve seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamanın hemen ardından İYİ Parti'nin adayını da öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

        İYİ Partili isimlerden gelen söz konusu açıklama Ersan Şen iddiasını da çürütmüş oldu.

        AKŞENER MASAYA DÖNECEK Mİ?
        Takvim.com.tr'nin "Akşener'in masaya dönme ihtimali ne kadar?" sorusuna da yanıt veren İYİ Partili vekil, "Sıfırın altında. Masaya dönmez ama masanın üzerinden bazı hamleler olabilir" dedi.

            ADAYIMIZI AÇIKLIYORUZ"
            5'li koalisyon Akşener'in dün akşam yaptığı bu açıklamanın ardından adaylarını açıklayacaklarını duyurdu. Tüm bu yaşananların ardından Saadet Partisi'nin genel merkezinde yapılacak ittifak toplantısının ardından, Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı duyuruldu.

            Bu yüzden partinin teşkilat üyelerinin saat 17:00'de toplanmaları için mobil mesaj gönderildi.

            GENEL MERKEZDE HAZIRLIK
            Bu gelişmeler ışığında CHP, tüm üyelerine mesaj göndererek akşam saat 17:00'de Saadet Partisi'nin genel merkezi önüne, 19:00'da da CHP genel merkezi önüne çağırdı. Partinin genel merkezinde platform kurma hazırlıkları başladı.

            KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER
            Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti karşısında girdiği 9 seçimden de yenilgiyle ayrıldı.

            Bu seçimler ise şu şekilde:
            -29 Mart 2009 yerel seçimler
            -12 Eylül 2010 Anayasa referandumu
            -12 Haziran 2011 genel seçimler
            -30 Mart 2014 yerel seçimler
            -10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri
            -7 Haziran 2015 genel seçimler
            -1 Kasım 2015 erken genel seçim
            -16 Nisan 2017 Anayasa referandumu
            -24 Haziran 2018 genel seçim

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            Haberler Güncel Takvim.com.tr İYİ Partili isimlerle konuştu! Kürşad Zorlu ne açıklayacak? İYİ Parti'nin adayı kim olacak? İYİ Parti masaya geri dönecek mi?
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