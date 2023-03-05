CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı 3 Mart 2023 itibariyle resmiyete döküldü.
Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masadan çekildi.
Akşener'in bu adımı sonrası Ankara kulisleri alev aldı, İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar ise peşi sıra birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Koalisyondaki 5 parti jet hızında bir karar alarak İYİ Parti'siz ilk toplantılarını gerçekleştirdiler.
AKŞENER "MASADAN KALDIRILDIM" DEDİ GERİ DÖNÜŞ ŞARTINI AÇIKLADI: EKREM VE MANSUR...
Öte yandan İYİ Parti'nin masadan kapı dışı edilmesi Meral Akşener tarafından da kabul edildi. İYİ Parti lideri, "Masadan ben kalkmadım, kaldırıldım" dedi.
Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinden birinin aday olması gerektiğini savunarak "Eğer masa ya da Kemal bey milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim" şeklinde konuştu.
"BAZI SİYASİ ELEŞTİRİLERİMİZİ MAHSUS TUTUYORUZ"
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken masanın küçük ortağı Ali Babacan'ın DEVA'sından çarpıcı bir çıkış geldi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Bazı siyasi eleştirilerimizi mahsus tutuyoruz" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.
Akşener'in masadan çekildiğini duyurduğu konuşmasında kullandığı, "Kişisel ikbal ve hesaplar için üretilmiş devşirmek bir siyasetin hınk deyicileri, ceketimi assam aday olurum diyenler, Türk milletini ölümle sıtma arasına mahkum edenler, şahsi hırslar, kişisel ajandalar, kuyruklu yalanlar, yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kumar masası, noter masası... " ifadelerini cımbızlayan Ekmen, "Bunların hepsini önümüzdeki dönemde üzüntülerimizi ifade edeceğiz. Bugün sadece bunların masanın hukukuna yakışmadığını ifade etmekle yetinelim" şeklinde konuştu.