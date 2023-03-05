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    • 05.03.2023 23:53
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    Küçük ortak salvolara başladı! DEVA Partisi'nden Meral Akşener'e 'üslup' tepkisi: "İlzam edici, masanın hukukuna aykırı"

    Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği koalisyonda kartlar yeniden dağıtılıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı ve Meral Akşener'in masadan çekilmesinin etkileri sürerken masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nden de manidar bir çıkış geldi. Gün içerisinde Akşener'e 'mühlet' verip İYİ Partili kurmayları küplere bindiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şimdi de Akşener'in bazı sözlerini cımbızlayıp 'prompterdan okudu' vurgusu yaparak "İlzam edici, rahatsızlık veren, masanın hukukuna aykırı" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Olaylar olaylar! DEVA’dan Akşener’e ’üslup’ tepkisi

    CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı 3 Mart 2023 itibariyle resmiyete döküldü.

    Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masadan çekildi.

    Akşener'in bu adımı sonrası Ankara kulisleri alev aldı, İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar ise peşi sıra birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Koalisyondaki 5 parti jet hızında bir karar alarak İYİ Parti'siz ilk toplantılarını gerçekleştirdiler.



    AKŞENER "MASADAN KALDIRILDIM" DEDİ GERİ DÖNÜŞ ŞARTINI AÇIKLADI: EKREM VE MANSUR...
    Öte yandan İYİ Parti'nin masadan kapı dışı edilmesi Meral Akşener tarafından da kabul edildi. İYİ Parti lideri, "Masadan ben kalkmadım, kaldırıldım" dedi.

    Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinden birinin aday olması gerektiğini savunarak "Eğer masa ya da Kemal bey milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim" şeklinde konuştu.



    "BAZI SİYASİ ELEŞTİRİLERİMİZİ MAHSUS TUTUYORUZ"
    Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken masanın küçük ortağı Ali Babacan'ın DEVA'sından çarpıcı bir çıkış geldi.

    DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Bazı siyasi eleştirilerimizi mahsus tutuyoruz" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

    Akşener'in masadan çekildiğini duyurduğu konuşmasında kullandığı, "Kişisel ikbal ve hesaplar için üretilmiş devşirmek bir siyasetin hınk deyicileri, ceketimi assam aday olurum diyenler, Türk milletini ölümle sıtma arasına mahkum edenler, şahsi hırslar, kişisel ajandalar, kuyruklu yalanlar, yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kumar masası, noter masası... " ifadelerini cımbızlayan Ekmen, "Bunların hepsini önümüzdeki dönemde üzüntülerimizi ifade edeceğiz. Bugün sadece bunların masanın hukukuna yakışmadığını ifade etmekle yetinelim" şeklinde konuştu.




        AKŞENER'E ÜSLUP TEPKİSİ
        Akşener'in sözlerini 'ilzam edici, rahatsızlık veren' olarak tanımlayan Mehmet Emin Ekmen şu ifadeleri kullandı;

        Vatandaş Emin Ekmen olarak bir Cuma günü yapılan konuşmayı izliyorum bir de bunun yerine şöyle bir üslubu hayal ediyorum.

        "Kıymetli vatandaşlarımız. Dün biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Ben Kemal Bey'in seçilemeyeceğini ifade ettim. Diğer arkadaşlarımı ikna edemedim. Toplantı bu nedenle pazartesiye ertelendi. Bu konuyu milletimin hakemliğine getiriyorum" dese daha mı sağlıklı yol alırdık yoksa hepimizi ilzam eden o bahsettiğim rahatsız edici kelimelerin içinde yer aldığı bir yazılı açıklama prompterden okunduğu zaman mı daha sağlıklı yol alırdık? Burada bir yol kazası vardır.


        Koalisyondaki krizi doğrulayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Meral Akşener yarın yapılacak toplantıya gelirse ve uzlaşma sağlanamazsa kamuoyundan belli bir süre daha istenecektir" dedi.

        5'Lİ MASANIN KENDİNİ AKLAMA TELAŞI! AKŞENER'E 'MÜHLET' VERDİLER...
        Öte yandan 5'li masa DEVA Partisi üzerinden kendini aklama telaşına düştü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "İttifakımızın kapısı yarın saat 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık" dedi.

        İYİ Partili kurmaylar ise Ekmen'i hedef alarak "Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir" yanıtını verdi. Öte yandan İYİ Partili Turhan Çömez, masadaki 5 partinin Meral Akşener'e "Ya sen kalk ya da biz" muamelesinde bulunduğunu itiraf etti.

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        Haberler Güncel Küçük ortak salvolara başladı! DEVA Partisi'nden Meral Akşener'e 'üslup' tepkisi: "İlzam edici, masanın hukukuna aykırı"
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