





AKŞENER'E ÜSLUP TEPKİSİ

Akşener'in sözlerini 'ilzam edici, rahatsızlık veren' olarak tanımlayan Mehmet Emin Ekmen şu ifadeleri kullandı;



Vatandaş Emin Ekmen olarak bir Cuma günü yapılan konuşmayı izliyorum bir de bunun yerine şöyle bir üslubu hayal ediyorum.



"Kıymetli vatandaşlarımız. Dün biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Ben Kemal Bey'in seçilemeyeceğini ifade ettim. Diğer arkadaşlarımı ikna edemedim. Toplantı bu nedenle pazartesiye ertelendi. Bu konuyu milletimin hakemliğine getiriyorum" dese daha mı sağlıklı yol alırdık yoksa hepimizi ilzam eden o bahsettiğim rahatsız edici kelimelerin içinde yer aldığı bir yazılı açıklama prompterden okunduğu zaman mı daha sağlıklı yol alırdık? Burada bir yol kazası vardır.



Koalisyondaki krizi doğrulayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Meral Akşener yarın yapılacak toplantıya gelirse ve uzlaşma sağlanamazsa kamuoyundan belli bir süre daha istenecektir" dedi.