Bilim insanları Başkan Erdoğan liderliğinde 7,5 saat afet yönetimini konuştu: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı cuma günü İstanbul'da yapıldı.
Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu 7.5 saat süren toplantıdaki çarpıcı tespitleri köşesine taşıdı.
İşte Afyoncu'nun "Bilim adamları 7.5 saat afet yönetimini konuştu" başlıklı yazısı: Cuma günü Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, rektörler, hukukçular, sosyologlar, jeologlar, sismologlar, psikiyatrlar, mimarlar, doktorlar, orman mühendisleri, maden mühendisleri, iletişimciler, afet yönetimi uzmanları, meteorologlar, tarihçiler, edebiyatçılar, şehir plancıları, inşaat mühendisleri, AFAD, AKUT, YÖK, TÜBİTAK, TOKİ başkanları ve Kandilli Rasathanesi Müdürü'nün de katıldığı Ulusal Risk Kalkanı toplantısı yapıldı.