Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri! Son depremler duyurusu

DEPREM SON DAKİKA: HATAY'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Son dakika haberine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK, TARAMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son depremler listesi şu şekilde: