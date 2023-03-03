Uzmanlardan acı gerçek açıklama: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti.
UZMANLAR GÖZLEMLERİNİ AKTARDI
Kahramanmaraş Başsavcılığı talimatıyla bilirkişi olarak atanan ve deprem bölgesinde incelemeler yapan Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü doktor öğretim üyeleri Ali Sercan Kesten, Önder Umut ve Bora Akşar, afet bölgesindeki yapılara ilişkin gözlemlerini aktardı.
156 BİNDEN FAZLA BİNA YIKIK
Milliyet'in haberine göre, 156 binden fazla binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiği kaydetti.