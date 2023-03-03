Uzmanlardan acı gerçek açıklama: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5!

"BETON KALİTESİ DÜŞTÜ"

Bora Akşar ise beton kalitesinin kötü olduğuna vurgu yaparak "Beton kalitesi ve işçilik kötü. Kırma taşlar yerine dere çakılı olarak bilenen pürüzsüz yüzeyli taşların kullanıldığını gördük" dedi. Akşar, özellikle kolon, kiriş ve perde gibi taşıyıcı sistem elemanlarında işçilik ve imalat hataları olduğunu vurguladı.