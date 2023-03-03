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    • 03.03.2023 10:57
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    • 03.03.2023 10:57
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    Uzmanlardan acı gerçek açıklama: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5!

    Kahramanmaraş Başsavcılığı talimatıyla bilirkişi olarak atanan ve deprem bölgesinde incelemeler yapan Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü doktor öğretim üyeleri Ali Sercan Kesten, Önder Umut ve Bora Akşar, afet bölgesindeki yapılara ilişkin gözlemlerini aktardı.

    takvim.com.tr
    Acı gerçek: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti.

    UZMANLAR GÖZLEMLERİNİ AKTARDI

    Kahramanmaraş Başsavcılığı talimatıyla bilirkişi olarak atanan ve deprem bölgesinde incelemeler yapan Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü doktor öğretim üyeleri Ali Sercan Kesten, Önder Umut ve Bora Akşar, afet bölgesindeki yapılara ilişkin gözlemlerini aktardı.

    156 BİNDEN FAZLA BİNA YIKIK

    Milliyet'in haberine göre, 156 binden fazla binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiği kaydetti.

        Ali Sercan Kesten, yıkılan ve ağır hasar gören binalardaki konut sayısının 507 bin civarında, orta ve hafif hasarlı bina sayısının ise 43 bin dolayında olduğunu söyledi.

        "BETON KALİTESİ DÜŞTÜ"

        Bora Akşar ise beton kalitesinin kötü olduğuna vurgu yaparak "Beton kalitesi ve işçilik kötü. Kırma taşlar yerine dere çakılı olarak bilenen pürüzsüz yüzeyli taşların kullanıldığını gördük" dedi. Akşar, özellikle kolon, kiriş ve perde gibi taşıyıcı sistem elemanlarında işçilik ve imalat hataları olduğunu vurguladı.

        Önder Umut da "Yapıları, yapı üretim sürecinin tüm gerekliliklerine uygun bir şekilde yapmış olsaydık, deprem yönetmeliğinin tasarım felsefesine uygun olarak binalar yine hasar alacak, ancak yıkılmayacaktı" dedi.

            Akademisyenler, deprem bölgesindeki yapı stokunun çok kötü olduğunu vurguladı ve yönetmelik standartlarına uyan bina sayısının yüzde 5 ile 7 civarında olduğunu aktardı.

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