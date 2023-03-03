Son dakika: Artık 5'li koalisyon! Ankara'da sıcak saatler: Masadan İYİ Parti'siz toplantı kararı

CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı.



Gelişme üzerine Ankara'da sıcak saatler yaşandı.



CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları, pazartesi günü görüşme kararı aldı.



Toplantıda İYİ Parti'nin yer almayacağı öğrenildi.







Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Dün yaptığımız toplantıda sözleştiğimiz gibi 6 Mart'ta bir araya geleceğiz. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.



Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelmiş, Meral Akşener de buna karşı çıkarak masadan ayrılmıştı.







