Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dayatma! Ortalık daha da karışacak

6'lı koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden savaş masayı devirdi.
Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası yaşananlar takvim.com.tr'nin aylardır yazdığı savaşı doğrularken Meral Akşener bugün yaptığı açıklama ile ipleri tamamen kopardı.
Dün yapılan toplantı sonrası CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.
CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
Bunların en dikkat çekenleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'in "Başlıyoruz" tweeti ile CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" paylaşımı oldu.
Bu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını net işareti olurken aynı zamanda İYİ Parti'ye de bir dayatmaydı.
İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ
İYİ Parti'den peş peşe salvolar gelirken Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına net bombardımanı Akşener'in en yakınlarından İYİ Partili Ümit Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" ifadeleriyle yaptı.
Bu çıkış masada yaşananların dışarıya yansımasıydı ve 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.
DÜN MASADA NELER YAŞANDI?
Öyle ki toplantıda Meral Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini getirdiği ancak karşılık görmediği ortaya çıkmıştı.
Akşener dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, "Anketlerde önde gözüküyorlar" şeklinde konuştu.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar" dedi.
İddiaya göre Kılıçdaroğlu "Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın" dedi. Akşener de "O zaman ben kalkayım" diye karşılık verdi.
AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE TOPLANTILAR
Yaşananlar sonrası Meral Akşener dün gece ve bu öğlen kurmaylarıyla toplandı ve masayı yıktı.
"DAYATMA YAPILDI"
GİK toplantısının ardından kamera karşısına geçen Meral Akşener, kendisine dayatma olduğunu belirterek, "En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır." dedi.