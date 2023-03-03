Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.03.2023 17:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2023 17:11
    ABONE OL

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması hakkında AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrısının ardından Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" ifadelerini kullandı.

    6’lı Masa’yı dağıtmasına AK Parti’den ilk yorum

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi.

    Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi.

    AK PARTİ'DEN İLK YORUM

    Akşener'in bu açıklamasının ardından AK Parti'den ilk yorum, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

    Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" dedi.

    Turan, "En acınası da "selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını" zanneden #AltılıMasa'daki küçük partilerin 2 mv için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması... Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp KK'nun gölgesi olmaları. Allah büyük." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kartlar yeniden dağıtılıyor!
    Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum
        SON DAKİKA