Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ne şiş yansın ne kebap' çıkışı! Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Meral Akşener'e mesajlar

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar" dedi.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu "Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın" dedi. Akşener de "O zaman ben kalkayım" diye karşılık verdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP' ÇIKIŞI

Yaşanan kaosun yankıları sürerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı Halk TV yayınında ilginç mesajlar verdi.

Bugüne kadar Meral Akşener ile ortaklık yaparak 'Saraçhane Operasyonu'nu çektiği Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sıcak mesajlar veren Ekrem İmamoğlu bir yandan da 'abla's Meral Akşener'e destek mesajı verdi.

Gelişmeleri basından takip ettiğini iddia eden Ekrem İmamoğlu, "Her CHP'linin adayı Genel Başkanıdır" şeklinde alışılmış bir ifade kullanarak meseleyi Meral Akşener'in kaygılarına getirdi.