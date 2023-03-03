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    • Güncel
    • 03.03.2023 11:29
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    • 03.03.2023 15:20
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    Ekrem İmamoğlu'ndan masaya salvo! "Konuşulanlarla imzalanan metin örtüşmüyor"

    6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Karşılıklı atışmalar devam ederken Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı masaya ismini sürdüğü Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi. Bu masanın ayrılık masası olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu "Her CHP'li gibi benim adayım da genel başkanımdır" şeklinde alışılmış ifadeler kullanırken masaya Meral Akşener'in kaygılarını gidermeleri için çağrı yaptı. Vites yükselten İmamoğlu imzalanan metinle konuşulanların örtüşmedeğini söyleyerek "O zaman gidereceksiniz." dedi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun hedefinde masa var

    6'lı koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü.

    Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum net bir şekilde görüldü.

    CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.

    CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu paylaşımı yaptı.

    CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

    İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ
    İYİ Parti'den peş peşe salvolar gelirken Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına net bombardımanı Akşener'in en yakınlarından İYİ Partili Ümit Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" ifadeleriyel yaptı.

    Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.

    Daha sonra parti Genel Merkezi'nde kurmaylarını toplayan Akşener "Milletin umudu Meral Akşener" sloganları eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir tutum sergiledi.




    AKŞENER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I MASAYA ÖNERDİ KABUL GÖRMEDİ: BEN KALKAYIM O ZAMAN
    Toplantıda Meral Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini getirdiği ancak karşılık görmediği öğrenildi.

    CHP yandaşı İsmail Saymaz ve Murat Sabuncu'nun aktardığına göre Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, "Anketlerde önde gözüküyorlar" şeklinde konuştu.

        Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar" dedi.

        İddiaya göre Kılıçdaroğlu "Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın" dedi. Akşener de "O zaman ben kalkayım" diye karşılık verdi.

        EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP' ÇIKIŞI
        Yaşanan kaosun yankıları sürerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı Halk TV yayınında ilginç mesajlar verdi.

        Bugüne kadar Meral Akşener ile ortaklık yaparak 'Saraçhane Operasyonu'nu çektiği Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sıcak mesajlar veren Ekrem İmamoğlu bir yandan da 'abla's Meral Akşener'e destek mesajı verdi.

        Gelişmeleri basından takip ettiğini iddia eden Ekrem İmamoğlu, "Her CHP'linin adayı Genel Başkanıdır" şeklinde alışılmış bir ifade kullanarak meseleyi Meral Akşener'in kaygılarına getirdi.

        "BENİM DE ADAYIM GENEL BAŞKANIMDIR"
        "Daha iki gün önce söyledim, her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkanımdır. Karar verici 6'lı masadır." diyen İmamoğlu "Bu masa ayrılık masası değil parçalanma masası değil. Bu karar alınırken birbirinin tatmin edilmesi önemlidir. Kaygılar giderilmelidir. 6'lı masadan 1 eksilmemeli 2 eksilmemeli. Böyle bir şey yok. Birinin gönlü kırılıyorsa tamir edeceğiz. Kaygılanıyorsa o kaygıyı gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

        "24 SAAT ÇOK UZUNDUR"
        İmamoğlu şunları söyledi;

        "Siyasette 24 saat çok uzundur. Bu konunun aşılması konusunda bir feraset gerekiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'de bu feraset vardır. Bu konuyu oturup çözecekler, kaygıları giderecekler."

        Vites yükselten İmamoğlu imzalanan metinle konuşulanların örtüşmedeğini söyleyerek "O zaman gidereceksiniz." ifadeleriyle masaya sitem etti.

        "İMZALANAN METİNLE KONUŞULANLAR ÖRTÜŞMÜYOR"
        İmamoğlu'nun masayı hedef aldığı sözleri şu şekilde;

        "Uzlaşma var, imzalamışlar, son kez bir araya gelip anlaşacaklar. Peki konuşulanlarla örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. O zaman gidereceksiniz, milletin güvenini emanet ettiği, bizim kurumsal bağımızla emanetlerimizi, vekaletlerimizi verdiğimiz insanlar bir araya gelecek, bu sorunu çözecek."

        "Burada sorumluluk kimde?" sorusunu soran Ekrem İmamoğlu, "Tabii ki sorumluluk sırası benim Genel Başkanım'la başlar, sayın Meral Akşener'le devam eder, diğerleri ile beraber bu iş toparlanır. Niye? Çünkü ana unsuru iki siyasi partidir. Bu iki siyasi partinin birlikte duruşu bize İstanbul'u kazandırmıştır, başka siyasi unsurların da bize desteği olmuştur, bunu da biliyoruz bu ittifakın içinde olmayan. Ama bu iki partinin oturup memlekete düşünerek, kaygıları gidererek... Konuşmadan uzlaşma olmaz" dedi.

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        İmamoğlu’nun hedefinde masa var
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan masaya salvo! "Konuşulanlarla imzalanan metin örtüşmüyor"
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