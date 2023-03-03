Ekrem İmamoğlu'ndan masaya salvo! "Konuşulanlarla imzalanan metin örtüşmüyor"

"24 SAAT ÇOK UZUNDUR"

İmamoğlu şunları söyledi;

"Siyasette 24 saat çok uzundur. Bu konunun aşılması konusunda bir feraset gerekiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'de bu feraset vardır. Bu konuyu oturup çözecekler, kaygıları giderecekler."

Vites yükselten İmamoğlu imzalanan metinle konuşulanların örtüşmedeğini söyleyerek "O zaman gidereceksiniz." ifadeleriyle masaya sitem etti.

"İMZALANAN METİNLE KONUŞULANLAR ÖRTÜŞMÜYOR"

İmamoğlu'nun masayı hedef aldığı sözleri şu şekilde;

"Uzlaşma var, imzalamışlar, son kez bir araya gelip anlaşacaklar. Peki konuşulanlarla örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. O zaman gidereceksiniz, milletin güvenini emanet ettiği, bizim kurumsal bağımızla emanetlerimizi, vekaletlerimizi verdiğimiz insanlar bir araya gelecek, bu sorunu çözecek."

"Burada sorumluluk kimde?" sorusunu soran Ekrem İmamoğlu, "Tabii ki sorumluluk sırası benim Genel Başkanım'la başlar, sayın Meral Akşener'le devam eder, diğerleri ile beraber bu iş toparlanır. Niye? Çünkü ana unsuru iki siyasi partidir. Bu iki siyasi partinin birlikte duruşu bize İstanbul'u kazandırmıştır, başka siyasi unsurların da bize desteği olmuştur, bunu da biliyoruz bu ittifakın içinde olmayan. Ama bu iki partinin oturup memlekete düşünerek, kaygıları gidererek... Konuşmadan uzlaşma olmaz" dedi.