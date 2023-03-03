Ekrem İmamoğlu'ndan masaya salvo! "Konuşulanlarla imzalanan metin örtüşmüyor"

6'lı koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü.
Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum net bir şekilde görüldü.
CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.
CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu paylaşımı yaptı.
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.
İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ
İYİ Parti'den peş peşe salvolar gelirken Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına net bombardımanı Akşener'in en yakınlarından İYİ Partili Ümit Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" ifadeleriyel yaptı.
Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.
Daha sonra parti Genel Merkezi'nde kurmaylarını toplayan Akşener "Milletin umudu Meral Akşener" sloganları eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir tutum sergiledi.
AKŞENER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I MASAYA ÖNERDİ KABUL GÖRMEDİ: BEN KALKAYIM O ZAMAN
Toplantıda Meral Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini getirdiği ancak karşılık görmediği öğrenildi.
CHP yandaşı İsmail Saymaz ve Murat Sabuncu'nun aktardığına göre Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, "Anketlerde önde gözüküyorlar" şeklinde konuştu.