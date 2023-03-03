Ekrem İmamoğlu’ndan masaya karşı ’Meral Akşener’ çıkışı: Kaygılar giderilmeli

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar" dedi.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu "Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın" dedi. Akşener de "O zaman ben kalkayım" diye karşılık verdi.

EKREM İMAMOĞLU 'ABLASI' AKŞENER'E DESTEK ÇIKTI: KAYGILARI GİDERİLMELİ

Yaşanan kaosun yankıları sürerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı Halk TV yayınında verdiği mesajlarla Meral Akşener'e destek çıktı.

Gelişmeleri basından takip ettiğini iddia eden Ekrem İmamoğlu, "Her CHP'linin adayı Genel Başkanıdır" şeklinde alışılmış bir ifade kullanarak meseleyi Meral Akşener'in kaygılarına getirdi.