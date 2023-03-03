Başkan Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini duyurdu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ŞİKAYETTEN VAZGEÇMİŞTİR"

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadelerini kullandı.