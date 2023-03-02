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    • 02.03.2023 09:12
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    Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! İşte Ulusal Risk Kalkanı Modeli

    Son dakika haberleri... Asrın felaketinin ardından harekete geçen hükümet afetlere karşı yeni yol haritası belirledi. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya inşallah cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir ulusal bir risk kalkanı modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamasının ardından merak edilen Ulusal Risk Kalkanı modeli...

    İşte Ulusal Risk Kalkanı Modeli

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lik deprem 11 ili birden etkilemişti. Binlerce bina hasar alırken birçoğu yerle bir oldu.

    Yeniden inşa için kolları sıvayan hükümet yeni bir planın üzerinde çalışamaya başladı.

    Her türlü afeti kapsayan planla ilgili Başkan Erdoğan, "Ülkemizin deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi başlıklardaki öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirliyoruz. Başka hiçbir ölçüye bakmaksızın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya inşallah cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir ulusal bir risk kalkanı modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz.

        Bundan sonra yapılacak tüm çalışmalar da bu modelin tamamlayıcısı olarak tasarlanacak ve uygulanacaktır. Ön toplantısını cuma günü yapacağımız Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasının koordinasyonunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey yönetecektir. Esasen bir süredir farklı alanlarda zaten devam ettirdiğimiz çalışmaları, bu modelle bütüncül bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hiç şüphesiz bu sürecin en önemli konu başlığını, şehirlerimizdeki depreme dayanıksız mesken stokunun hızla dönüştürülmesi teşkil edecektir" şeklinde konuştu.

        Peki nedir bu Ulusal Risk Kalkanı modeli? Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat detayları aktardı.

        50'NİN ÜZERİNDE BİLİM İNSANI
        * Model her afete karşı A'dan Z'ye hazırlıklı olmayı içeriyor.

        * Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde bilim insanlarından heyet oluşturuluyor.

        * Deprem uzmanlarının yanı sıra kuraklık uzmanları, sosyologlar, tarihçiler, iklim bilimcileri, jeologlar, afet ekonomistleri, afet hukukçuları, lojistik ve tedarik konularında uzmanlar da kurulda yer alacak.

        * İsimler üzerinde görüşmeler sürüyor. Ancak Naci Görür, Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz, Cenk Yaltırak, Yoshinori Moriwaki (Japon deprem uzmanı) gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Birçok isme teklif götürülüyor.

        * Belirlenen eksiklikler çerçevesinde bilim insanlarının önerileriyle tüm afetlere karşı model geliştirilecek.

            * Amaç bir anlamda karşılaşılabilecek doğa olaylarına karşı alınabilecek tüm önlemleri almak.

            * Şehirlerin yenilenmesi ya da bazılarının farklı bölgelere taşınması da gündemde.

            * Afet yaşanması durumunda müdahale, tedarik gibi başlıklarda alınması gereken tedbirler de belirlenecek.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! İşte Ulusal Risk Kalkanı Modeli
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