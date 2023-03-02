6'lı masa adayı kim oldu son dakika? 2 Mart 2023 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...

6'lı masa toplantısı için bugün (2 Mart 2023 Peşrembe günü) liderler Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Bugünkü toplantıda, '6'lı masa adayı kim olacak?' sorusu yanıt bulacak. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 2,5 ay kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının kim, hangi partiden olacağı merak ediliyor. Peki 6'lı masa adayı kim oldu son dakika? 2 Mart 2023 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir?
6'LI MASA ADAYI KİM OLDU SON DAKİKA?
Son dakika haberleri... 6'lı masanın 13'üncü toplantısında Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması", Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bugün saat 14:00'da yapılıyor.
Cumhurbaşkanı adayının ise toplantının ardından belli olması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
Son olarak 18 Şubat'ta "Deprem Özel Gündemi"yle toplanan altılı masa liderleri, toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.
6'LI MASA ADAYI KİM OLACAK?
6'lı masa toplantısı öncesi liderler partilerinden tam yetki aldı. CHP, aday olarak 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyor. İYİ Parti ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını kabul etmiyor, 'Kazanacak aday' diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi ise, belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini belirterek, bu öneriyi açıkça reddediyor.