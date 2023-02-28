TOKİ ÖDEME TAKVİMİ || 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, taksitler artacak mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesinde 7 Kasım'da başlayan kura çekimleri ile 3 etabın toplamında 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahibi belirlenmişti. Vatandaşlar şimdi TOKİ konut ödemelerini merak ediyor. İşte detaylar...
TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlgiyle takip edilen sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılmış olacak.
Söz konusu projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda tekrardan açıklamaların yapılması beklenmekte.
Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişim gösteriyor. Ayrıca aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkabiliyor.