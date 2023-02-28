SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ŞUBAT: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

Az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı ile ilgili cevaplar araştırılıyor. 6 Şubat tarihinde bu yana Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında güncel ve anlık deprem listeleri gündemde takip ediliyor.
Az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı ile ilgili cevaplar araştırılıyor. 6 Şubat tarihinde bu yana Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında güncel ve anlık deprem listeleri gündemde takip ediliyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR
AFAD'ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de 5 km derinlikte 4.7 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.
NİĞDE'DE DEPREM
AFAD yapılan açıklamada Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'dde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Okan "Uzun aralıklarla binlerce yılda bir deprem üretiyor. Burada büyük bir deprem olma olasılığı düşük" dedi.
HATAY'DA YİNE ARTÇI DEPREM!
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremden büyük yara alan Hatay, sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. 20 Şubat'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Hatay'da bu sefer Samandağ merkez üssü, 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamasına deprem saat 05.26'da gerçekleşirken, depremin derinliği ise 13 km olarak açıklandı.
BİNGÖL'DE DEPREM
Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.27 12:04:48 38.2535 38.2932 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.27 11:41:52 36.1588 35.9013 6.8 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.27 11:38:19 37.7700 36.3550 5.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:35:15 38.1430 38.4668 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.27 11:32:17 37.9453 37.5703 7.6 -.- 1.8 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:17:43 37.9898 38.0828 13.6 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.27 11:16:02 37.8168 37.6913 2.1 -.- 3.0 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.27 11:10:50 36.5053 36.2860 7.6 -.- 2.8 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.27 11:07:24 37.8600 36.6622 5.4 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:03:12 38.1497 36.8105 5.0 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
2023.02.27 10:30:49 38.2135 37.3043 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:27:02 38.0062 37.2793 13.1 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel