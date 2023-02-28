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    • Güncel
    • 28.02.2023 07:00
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    • 28.02.2023 07:00
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    SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ŞUBAT: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

    Malatya'da yaşanan 5.6'lık depremin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı.Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncel tutulan ve duyurulan son depremler listesi merak edildi. İşte, 27 Şubat 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

    takvim.com.tr
    27 Şubat son depremler listesi

    Az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı ile ilgili cevaplar araştırılıyor. 6 Şubat tarihinde bu yana Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında güncel ve anlık deprem listeleri gündemde takip ediliyor.

    DEPREM SON DAKİKA: MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

    Malatya Yeşilyurt merkezli deprem AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. 12.04 sularında meydana gelen deprem 5.6 şiddetinde kaydedildi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR

        AFAD'ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de 5 km derinlikte 4.7 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.

        NİĞDE'DE DEPREM

        AFAD yapılan açıklamada Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'dde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Okan "Uzun aralıklarla binlerce yılda bir deprem üretiyor. Burada büyük bir deprem olma olasılığı düşük" dedi.

        HATAY'DA YİNE ARTÇI DEPREM!

        Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremden büyük yara alan Hatay, sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. 20 Şubat'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Hatay'da bu sefer Samandağ merkez üssü, 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamasına deprem saat 05.26'da gerçekleşirken, depremin derinliği ise 13 km olarak açıklandı.

        BİNGÖL'DE DEPREM

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

            SON DEPREMLER

            Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
            ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
            2023.02.27 12:04:48 38.2535 38.2932 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
            2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
            2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
            2023.02.27 11:41:52 36.1588 35.9013 6.8 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
            2023.02.27 11:38:19 37.7700 36.3550 5.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.02.27 11:35:15 38.1430 38.4668 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
            2023.02.27 11:32:17 37.9453 37.5703 7.6 -.- 1.8 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel


            2023.02.27 11:17:43 37.9898 38.0828 13.6 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
            2023.02.27 11:16:02 37.8168 37.6913 2.1 -.- 3.0 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
            2023.02.27 11:10:50 36.5053 36.2860 7.6 -.- 2.8 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
            2023.02.27 11:07:24 37.8600 36.6622 5.4 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.02.27 11:03:12 38.1497 36.8105 5.0 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
            2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
            2023.02.27 10:30:49 38.2135 37.3043 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.02.27 10:27:02 38.0062 37.2793 13.1 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
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            Haberler Güncel SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ŞUBAT: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri
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