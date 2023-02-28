Son dakika: Rezil paylaşımlara imza atan deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan'ın ifadesi ortaya çıktı!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, @ovgunaercan kullanıcı adlı hesaptan yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.



Bahse konu hesabın kamuoyunda deprem uzmanı olarak bilinen, jeofizik mühendisi Övgün Ahmet Ercan'a ait olduğu tespit edildi.



1948 DOĞUMLU, MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEN EMEKLİ

Ercan detaylıca mercek altına alındığında 1948 doğumlu olduğu, 17.06.2016'da Maltepe Üniversitesi'nden emekli edildiği, İstanbul Beşiktaş'ta ikamet ettiği öğrenildi.

Öte yandan söz konusu paylaşımların kaldırıldığı tespit edilmiş, konu hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine doğrultusunda Övgün Ahmet Ercan'ın Malatya'da olduğu tespit edilmiş.

Malatya İstihbarat ve Siber Şube Müdürlükleri tarafından yapılan koordineli çalışma sonucu Ercan, Malatya-Elâzığ kara yolu Hankendi mevkii uygulama noktasında gözaltına alındı.

OHAL KANUNU KAPSAMINDA İŞLEM YAPILACAK

Deprem bölgesinde kadınlara tecavüz, çocuklar hakkında ise akla sığmayacak yalanlar atan ve iftira kampanyası yürüten Övgün Ahmet Ercan hakkında Olağanüstü Hal (OHAL) kanunu madde 25 ve TCK 217 A'dan işlem yapıldığı öğrenildi.

Madde 25'te şu ifadeler yer alıyor:

"Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler, fıilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandınlırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası otuz bin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur."

TCK 217 A'da ise şu ifadeler bulunuyor:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma Madde 217/A- (Ek:13/10/2022-7418/29 md.) (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yan oranında artırılır."