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    • 28.02.2023 20:32
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    Son dakika: Rezil paylaşımların hesabı sorulacak! Deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

    Asrın felaketi sonrası yaralar hızla sarılırken deprem üzerinden rant devşiren kirli odaklar provokasyona doymadı. Sosyal medyada manipülatif bilgiler hızla yayıldı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter'den "Asker inmedi, kadınlara tecavüz edildi, organ mafyası ve çocuk pornocular" yalanlarını yaydı. Gelişme üzerine Başsavcılık harekete geçti. Deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı. Takvim.com.tr, Ercan'ın skandal paylaşımlarını sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltında

    Türkiye Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası yaralarını hızla sararken, enkaz üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.

    Sosyal medyada dezenformasyon temelli, manipülatif bilgiler yayıldı. Toplum yanlış yönlendirildi.




    Bunun son örneği Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın skandal paylaşımlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.



    Ercan, Twitter'da "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş", "Yakınlarını yitiren genç kızlar imam nikahıyla evlendirilerek kim olduğu belirsiz kişilerce alıp götürülüyor" yalanlarını yaydı.

    Gelen tepkiler sonrası paylaşımların apar topar silinmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Gelişme üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINDI
    Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

    ELAZIĞ'DA GÖZALTINA ALINDI
    Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: Rezil paylaşımların hesabı sorulacak! Deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı
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