Son dakika: Rezil paylaşımların hesabı sorulacak! Deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı







Bunun son örneği Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın skandal paylaşımlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.







Ercan, Twitter'da "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş", "Yakınlarını yitiren genç kızlar imam nikahıyla evlendirilerek kim olduğu belirsiz kişilerce alıp götürülüyor" yalanlarını yaydı.



Gelen tepkiler sonrası paylaşımların apar topar silinmesi ise dikkatlerden kaçmadı.