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    • 28.02.2023 01:37
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    • 28.02.2023 08:06
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    Kılıçdaroğlu'na 'Florya' kurşunu! Ekrem İmamoğlu bağımsızlığını ilan edecek: Otel kiralandı, destek Akşener'den

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde baş gösteren adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. Akşener'in Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'Ahmak, gerizekalı' şeklindeki hakaretlerinin etkileri sürerken Ankara kulisleri bomba bir bilgiyle çalkalanmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na adaylık kampanyasını daha rahat yürütmesi açısından Florya'da bir otel kiralandığı iddia edildi. Meral Akşener'den aldığı rüzgarla adaylığı için Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip kolları sıvayan İmamoğlu'nun ise 100 bin imza toplayıp bağımsız aday olmayı hedeflediği konuşulanlar arasında. 6'lı koalisyondaki adaylık savaşlarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "CHP'lilere göre Akşener masada direnerek zaman kazanmaya, daha çok taviz koparmaya, Ekremciler de boş durmayıp sahada görünmeye, "Ben de varım" demeye çalışıyor." ifadelerini kullandı. Övür

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’ya ’Florya’ kurşunu! İmamoğlu ve Akşener...

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, siyasi yağmacılıkta başı çeken 6'lı koalisyon birbirini yiyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday ben olacağım' mesajı verse de bir türlü İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.


    Kılıçdaroğlu - Akşener hattında devam eden adaylık çekişmesinde de tansiyon bir hayli yüksek vaziyette.

    Meral Akşener, geride bıraktığımız günlerde "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne set çekti.

    Saraçhane'de yaşananlar üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yüksek perdeden yanıt veren Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı. 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulunan Akşener, CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.


    6'lı koalisyonun ortasına düşen 'Ahmak, gerizalı' bombası sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener, Ankara'da bir kriz masasına oturdu. Görüşme sürerken Kılıçdaroğlu CHP yandaşı medya üzerinden Akşener'i köşeyi sıkıştırmak için düğmeye bastı ve "Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı" algısı işlendi.

    Bu gelişme üzerine İYİ Parti de harekete geçti.



    "ASLA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
    İYİ Parti Sözcüsü Kürsat Zorlu CHP medyasının "Akşener, toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladı" minvalindeki haberleri yalanladı.

    Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

    Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.




        ANKARA KULİSLERİNDE 'İMAMOĞLU' HAREKETLİLİĞİ
        CHP ve İYİ Parti arasında süregelen soğuk savaşın sıcak etkileri sürerken Ankara kulisleri bomba bir bilgiyle çalkalanmaya başladı.

        Meral Akşener'den aldığı rüzgarla kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık kampanyasını daha rahat yürütmesi açısından bir otel kiralandığı konuşulanlar arasında.

        Söz konusu otelin Florya'da olduğu bir başka iddia.



        İMAMOĞLU 100 BİN İMZAYLA BAĞIMSIZ ADAY OLACAK: EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AKŞENER
        Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp adaylık yolunda somut adımlar atan İmamoğlu kent merkezlerine kurulacak sandıklarla 100 bin imza toplayıp bağımsız aday olmayı hedefliyor.

        İmamoğlu'na bu yolculuğunda en büyük destek ise 'ablası' Meral Akşener öncülüğünde İYİ Parti'den gelecek.

        6'lı koalisyondaki adaylık savaşlarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "CHP'lilere göre Akşener masada direnerek zaman kazanmaya, daha çok taviz koparmaya, Ekremciler de boş durmayıp sahada görünmeye, "Ben de varım" demeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        İMAMOĞLU SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİ Mİ İSTİYOR?
        İmamoğlu ve Akşener'in seçimi erteleme isteğinin perde arkasında CHP'yi kurultaya götürmek olduğunu belirten Övür yazısında şu ifadelere yer verdi:

        Ülke kan ağlarken, Altılı Masa etrafında buluşan siyasi aktörler sadece iktidarla değil birbirleriyle de kavga ediyor. Dertleri de "Ben aday olacağım" veya "Benim istediğim aday olacak" ya da "Bize kaç koltuk verilecek?" meselesi...

        Kavganın son örneklerini de Akşener hakkında dosya tutan Yaşar Okuyan'ın çıkışı ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP kurmaylarına zehir zemberek, "geri zekâlı, ahmak" deyişiyle gördük.
        Deprem acısına rağmen bu kavga alttan alta sürdü. Doğrusu CHP'liler de susmadı. Akşener'e CHP'den gelen ilk tepki, "Kadın kontrolden çıkmış" biçimindeydi ama Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi ve masa arkadaşını daha aşağılayan bir cevap verdi:
        "Benim dedikodulara, magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor."

        Akşener dün kendisine böyle seslenen Kılıçdaroğlu ile sabah kahvaltısında buluşunca ne dedi veya birbirlerinin yüzlerine nasıl baktılar bilemem ama daha ilginç çıkış, Akşener'in "Fatih" ilan ettiği Ekrem İmamoğlu'nun çevresinden geldi.



            AKŞENER MASADA İMAMOĞLU SAHADA
            CHP'lilere göre Akşener masada direnerek zaman kazanmaya, daha çok taviz koparmaya, Ekremciler de boş durmayıp sahada görünmeye, "Ben de varım" demeye çalışıyor.
            İmamoğlu'nun hızlı bir biçimde deprem meselesine sarılmasının arkasında böyle bir hesap var.
            Depremi bahane ederek bugüne kadar deprem için hiçbir şey yapmadığı İstanbullulara bina analizleri yapması, "karbon fiber" yöntemini önermesi bunun son örneği. Sahayı hareketli tutuyor. Koca koca bilim adamları bile, "Bakın İmamoğlu çalışıyor" dediğine göre "hiçbir şey yapmadan çok şey yapmak" numarası tutmuş gibi.
            Bu boş algıya biraz daha ihtiyacı var. Bunun için de seçimlerin ertelenmesi gerekiyor. "Ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyim. Doğrusu ilk başta ben de tereddüt ettim. Ama öyle olmadığını CHP kulislerine kulak verince anladım. Meğer CHP içinde de seçimlerin ertelenmesini isteyenler varmış.
            Dikkatinizi çekmiştir, Kılıçdaroğlu dahil muhalif çevreler daha depremin ikinci gününden itibaren "Seçimler ertelenemez" diyerek kirli ve gereksiz bir kampanya başlattı. Neymiş, iktidar seçimlerden kaçacak...

            GÜNAYDIN'IN KENDİ GÖRÜŞÜ MÜ YOKSA...
            Şimdi sıkı durun, önceki gün CHP Parti Meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu'na, aday olması veya adayı belirlemesi için tam yetki verildi. Ancak o toplantıda Kılıçdaroğlu'nu bile şoke eden bir önerinin daha konuşulduğu ileri sürüldü: "Seçimlerin ertelenmesi..." Ne kadar ilginç değil mi? Kılıçdaroğlu seçimlerin ertelenmemesini isterken, CHP'li birleri ertelenmesini istiyor. CHP kulisleri iki gündür bu öneriyle çalkalanıyor.
            Peki, kimden geldi bu öneri?
            Kulislerde konuşulanlara göre önerinin sahibi, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın...
            Peki, İBB'de çalışan Günaydın bu öneriyi getirerek neyi hedeflemiş olabilir?
            Soruya cevap veren bir CHP'li, Altılı Masa'da Akşener'in direnmesiyle bu öneri arasında bir bağ kurarak şöyle diyor:
            "Bu çok sinsi bir hesap... Amaç seçimleri erteleterek İmamoğlu'na zaman kazandırmak. Böylece hem adaylık meselesi ertelenecek hem de CHP kurultay yapmak zorunda kalacak... Kemal Bey bu hesabı gördüğü için seçimlerin öne alınmasına bile destek verebilir..."
            Gördüğünüz gibi Altılı Masa çevresinde memleket meselesinden çok koltuk ve gelecek meselesi konuşuluyor.

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            Gelin Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde baş gösteren adaylık krizini hep birlikte hatırlayalım;

            Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi eliyle kurgulanan Saraçhane tiyatrosunu manşet manşet deşifre ederek okuyucularımıza aktarmıştık.

            Bu süreçte İmamoğlu'nun kendi adaylığının zeminini oluşturmak için sığındığı '85 milyon arkamda' söylemine Kılıçdaroğlu 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' ifadeleriyle veto çekmişti.

                Meral Akşener ise açık açık Saraçhane'de adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ilan ederek '85 milyonun desteği yanında' açıklamasını yapmıştı.

                Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne çağrılıp kulağı çekilmiş, Akşener'e de iç işlerimize karışma uyarısı verilmişti.


                "FENA ÇARPARIM"
                İYİ Parti lideri ise CHP'ye 'Kendi seçtirdiğim aday için izin almam. Fena çarparım' diyerek yanıt vermişti.


                AHLATLIBEL'DE KRİZ MASASI
                Krizin tavan yaptığı dönemde ikili 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de karşılıklı masaya oturmuş, ancak herhangi bir sonuç alamamıştı.

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                Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'na 'Florya' kurşunu! Ekrem İmamoğlu bağımsızlığını ilan edecek: Otel kiralandı, destek Akşener'den
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