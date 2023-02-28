Kılıçdaroğlu'na 'Florya' kurşunu! Ekrem İmamoğlu bağımsızlığını ilan edecek: Otel kiralandı, destek Akşener'den

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, siyasi yağmacılıkta başı çeken 6'lı koalisyon birbirini yiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday ben olacağım' mesajı verse de bir türlü İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.
Kılıçdaroğlu - Akşener hattında devam eden adaylık çekişmesinde de tansiyon bir hayli yüksek vaziyette.
Meral Akşener, geride bıraktığımız günlerde "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne set çekti.
Saraçhane'de yaşananlar üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yüksek perdeden yanıt veren Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı. 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulunan Akşener, CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.
6'lı koalisyonun ortasına düşen 'Ahmak, gerizalı' bombası sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener, Ankara'da bir kriz masasına oturdu. Görüşme sürerken Kılıçdaroğlu CHP yandaşı medya üzerinden Akşener'i köşeyi sıkıştırmak için düğmeye bastı ve "Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı" algısı işlendi.
Bu gelişme üzerine İYİ Parti de harekete geçti.
"ASLA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
İYİ Parti Sözcüsü Kürsat Zorlu CHP medyasının "Akşener, toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladı" minvalindeki haberleri yalanladı.
Zorlu, şu ifadeleri kullandı;
Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.