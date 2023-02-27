Kılıçdaroğlu'na 'Florya' kurşunu! Ekrem İmamoğlu bağımsızlığını ilan edecek: Otel kiralandı, destek Akşener'den



Kılıçdaroğlu - Akşener hattında devam eden adaylık çekişmesinde de tansiyon bir hayli yüksek vaziyette.



Meral Akşener, geride bıraktığımız günlerde "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne set çekti.



Saraçhane'de yaşananlar üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yüksek perdeden yanıt veren Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı. 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulunan Akşener, CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.