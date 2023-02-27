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    • 28.02.2023 01:37
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    • 28.02.2023 01:54
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    Kılıçdaroğlu'na 'Florya' kurşunu! Ekrem İmamoğlu bağımsızlığını ilan edecek: Otel kiralandı, destek Akşener'den

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde baş gösteren adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. Akşener'in Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'Ahmak, gerizekalı' şeklindeki hakaretlerinin etkileri sürerken Ankara kulisleri bomba bir bilgiyle çalkalanmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na adaylık kampanyasını daha rahat yürütmesi açısından Florya'da bir otel kiralandığı iddia edildi. Meral Akşener'den aldığı rüzgarla adaylığı için Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip kolları sıvayan İmamoğlu'nun ise 100 bin imza toplayıp bağımsız aday olmayı hedeflediği konuşulanlar arasında.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’ya ’Florya’ kurşunu! İmamoğlu ve Akşener...

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, siyasi yağmacılıkta başı çeken 6'lı koalisyon birbirini yiyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday ben olacağım' mesajı verse de bir türlü İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.


    Kılıçdaroğlu - Akşener hattında devam eden adaylık çekişmesinde de tansiyon bir hayli yüksek vaziyette.

    Meral Akşener, geride bıraktığımız günlerde "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne set çekti.

    Saraçhane'de yaşananlar üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yüksek perdeden yanıt veren Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı. 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulunan Akşener, CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.


    6'lı koalisyonun ortasına düşen 'Ahmak, gerizalı' bombası sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener, Ankara'da bir kriz masasına oturdu. Görüşme sürerken Kılıçdaroğlu CHP yandaşı medya üzerinden Akşener'i köşeyi sıkıştırmak için düğmeye bastı ve "Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı" algısı işlendi.

    Bu gelişme üzerine İYİ Parti de harekete geçti.



    "ASLA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
    İYİ Parti Sözcüsü Kürsat Zorlu CHP medyasının "Akşener, toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladı" minvalindeki haberleri yalanladı.

    Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

    Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.




        ANKARA KULİSLERİNDE 'İMAMOĞLU' HAREKETLİLİĞİ
        CHP ve İYİ Parti arasında süregelen soğuk savaşın sıcak etkileri sürerken Ankara kulisleri bomba bir bilgiyle çalkalanmaya başladı.

        Meral Akşener'den aldığı rüzgarla kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık kampanyasını daha rahat yürütmesi açısından bir otel kiralandığı konuşulanlar arasında.

        Söz konusu otelin Florya'da olduğu bir başka iddia.



        İMAMOĞLU 100 BİN İMZAYLA BAĞIMSIZ ADAY OLACAK: EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AKŞENER
        Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp adaylık yolunda somut adımlar atan İmamoğlu kent merkezlerine kurulacak sandıklarla 100 bin imza toplayıp bağımsız aday olmayı hedefliyor.

        İmamoğlu'na bu yolculuğunda en büyük destek ise 'ablası' Meral Akşener öncülüğünde İYİ Parti'den gelecek.

        Gelin Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde baş gösteren adaylık krizini hep birlikte hatırlayalım;

        Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi eliyle kurgulanan Saraçhane tiyatrosunu manşet manşet deşifre ederek okuyucularımıza aktarmıştık.

        Bu süreçte İmamoğlu'nun kendi adaylığının zeminini oluşturmak için sığındığı '85 milyon arkamda' söylemine Kılıçdaroğlu 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' ifadeleriyle veto çekmişti.

            Meral Akşener ise açık açık Saraçhane'de adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ilan ederek '85 milyonun desteği yanında' açıklamasını yapmıştı.

            Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne çağrılıp kulağı çekilmiş, Akşener'e de iç işlerimize karışma uyarısı verilmişti.


            "FENA ÇARPARIM"
            İYİ Parti lideri ise CHP'ye 'Kendi seçtirdiğim aday için izin almam. Fena çarparım' diyerek yanıt vermişti.


            AHLATLIBEL'DE KRİZ MASASI
            Krizin tavan yaptığı dönemde ikili 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de karşılıklı masaya oturmuş, ancak herhangi bir sonuç alamamıştı.
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