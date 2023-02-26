İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane Tiyatrosu'ndaki miting sonrası CHP'den yükselen eleştirilere, hakaretle cevap vermişti. Cuma günü canlı yayına çıkan Akşener, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Geri zekalılık. Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan muhteremler beni ararlardı, (İmamoğlu ile otobüse çıktığında) ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zeka, beceremediler" demişti. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke ve Ünal Çeviköz, bu hakaretler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na baskı yaptı. Hatta içlerinden bazılarının, "Akşener'e haddini bildir" dediği iddia edildi. Ancak Kılıçdaroğlu, tüm bu baskıya rağmen Meral Akşener'e cevap vermedi. Sosyal medya hesabından yine tehditler, iftiralar attı. Kurmaylar da parti içinde seslerini yükseltince, CHP'nin birçok organında gerilim arttı.
- Güncel
- 26.02.2023 Gazete
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “Geri zekalı” dedi, CHP fena karıştı
Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Geri zekalı” dedi. Kılıçdaroğlu, kurmaylarının “Hakaretleri yapana cevap ver” baskısına direnince, parti içinde gerilim zirve yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane Tiyatrosu'ndaki miting sonrası CHP'den yükselen eleştirilere, hakaretle cevap vermişti. Cuma günü canlı yayına çıkan Akşener, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Geri zekalılık. Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan muhteremler beni ararlardı, (İmamoğlu ile otobüse çıktığında) ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zeka, beceremediler" demişti. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke ve Ünal Çeviköz, bu hakaretler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na baskı yaptı. Hatta içlerinden bazılarının, "Akşener'e haddini bildir" dediği iddia edildi. Ancak Kılıçdaroğlu, tüm bu baskıya rağmen Meral Akşener'e cevap vermedi. Sosyal medya hesabından yine tehditler, iftiralar attı. Kurmaylar da parti içinde seslerini yükseltince, CHP'nin birçok organında gerilim arttı.