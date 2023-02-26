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    • 26.02.2023 07:03
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    • 26.02.2023 07:03
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    2023 İlçe ilçe İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

    İstanbul TOKİ kura tarihi takvimi için geri sayım başladı. 250 bin sosyal konut projesi İlk Evim kampanyası kapsamında kura çekiminde yeni tarihler açıklandı.

    takvim.com.tr
    İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ kura çekilişi mart ayına kadar devam edecek. 250 bin konut projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut inşa edilecek. İşte 2023 İstanbul TOKİ kura takvimi..

    TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI!

    İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi'nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. TOKİ kura çekimi sonuçları https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet sitesinden yayınlandı.

    BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.

        TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA TAMAMLANACAK

        Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

        İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

        11 - 24 Ocak 2023 TOKİ kura çekimi takvimi güncellendi.

        10-13 Ocak 2023: Adana

        13-14 Ocak 2023: Eskişehir

        14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

        15 Ocak 2023: Bilecik

        16-17 Ocak 2023: Sakarya

        18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

        18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

        22 Ocak 2023: Yalova

        23-24 Ocak 2023: Isparta

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

        TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.
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        Haberler Güncel 2023 İlçe ilçe İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...
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