Prefabrik yapı ile konteynerlerin KDV alacağında kolaylık! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak (ATU kapsamındaki iadeler dahil) KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yeminli mali müşavirlik (YMM) raporlarının ibrazı için belirlenen süre, mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için işlemeyecek, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süreler işlemeye devam edecek. Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen süre için de aynı uygulama geçerli olacak.

Öte yandan Bakanlığın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.