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    • 24.02.2023 12:51
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    • 24.02.2023 12:53
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    Bakanlardan Malatya'da ortak açıklama! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk kazmayı vurduk

    Deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hasar tespit durumlarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Malatya'mızı ve birçok noktamızı daha önce söz verip yaptığımız gibi inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap yapacağımızı ve söz verdiğimiz sürede teslim edeceğimizi aktarmak isterim."

    Bakan Kurum: İlk kazmayı vurduk

    İşte Bakanların bölgeden yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

    İçişleri Bakanı Soylu: Çadır ve Konteyner kentlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ailesinde kayıp olanlar, engelliler öncelikli olmak üzere burada kiracı ev sahibi ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımız için her noktada çalışıyoruz.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yeni Malatya'mızı ve birçok noktamızı daha önce söz verip yaptığımız gibi inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap yapacağımızı ve söz verdiğimiz sürede teslim edeceğimizi aktarmak isterim.

    İncelemelerimiz de devam ediyor ve Malatya'da hasasr tespiti yüzde 80 seviyelerine gelmiştir. Bu oran il ve ilçe merkezlerinde yüzde 98 seviyesindedir.

    GEÇİCİ İŞ YERLERİ DE YAPILACAK ŞEHİR YAŞAYACAK, ESNAF ÇALIŞACAK

    Vatandaşımızın, esnafımızın mağdur olmaması adına geçici barınma alanları kurduğumuz gibi esnaflarımız için de geçici işyeri kurulumu AFAD koordinasyonunda kurulacak. Şehir yaşayacak, esnafımız ticari faaliyetlerini sürdürecek inşaAllah.

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    Haberler Güncel Bakanlardan Malatya'da ortak açıklama! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk kazmayı vurduk
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