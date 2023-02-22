2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ || MSÜ 2023 ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi sınavı tarihi belli oldu mu?

2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) tarihi ve başvuru takvi belli olmuştu. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. İşte MSÜ sınav tarihi ve konu hakkında merak edilenler...
2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; MSÜ 2023 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.
MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ
MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlayıp 7 Şubat tarihine kadar devam edecek.