Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı yine deprem bölgesine gidiyor! Sıra Osmaniye ve Gaziantep'te

Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

DÜN DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNE GİDİLDİ

Başkan Erdoğan ve Bahçeli dün de depremin merkez üssünü ziyaret etmişti. Erdoğan önce Hatay ardından da Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan konteyner kenti ziyaret edip, ilgililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli daha sonra depremzedelerle biraraya geldi.