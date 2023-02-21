Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı yine deprem bölgesine gidiyor! Sıra Osmaniye ve Gaziantep'te

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu.
Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren seferber edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta depremin etkilediği illeri karış karış gezdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan vatandaşlarla görüşerek isteklerini dinledi.
YENİDEN BÖLGEDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
DÜN DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNE GİDİLDİ
Başkan Erdoğan ve Bahçeli dün de depremin merkez üssünü ziyaret etmişti. Erdoğan önce Hatay ardından da Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan konteyner kenti ziyaret edip, ilgililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli daha sonra depremzedelerle biraraya geldi.