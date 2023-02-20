ŞABAN AYI ORUCU hangi günlerde tutulur, faziletleri neler? DİYANET 2023 Şaban orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Şaban ayı orucu ile ilgili araştırmalar son günlerde yükseliş gösterdi. Recep, Şaban ve Ramazan ayının içerisinde bulunduğu üç aylar İslam alemi için oldukça büyük bir öneme sahip. Hazreti Muhammed (S.A.V.) bu ay ile ilgili olarak "Şaban benim ayımdır." demiştir. Bütün günahların temizlendiğine inanılan bu ayda oruç tutmak sıklıkla yerine getirilen bir ibadettir.
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BUGÜN MÜ?
Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı Recep ayından sonra Ramazan ayından önce geliyor. 2023 yılında Şaban ayı 21 Şubat Salı günü başlıyor. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında birçok ibadet ve hayır yerine getiriliyor. Bu önemli ayla ilgili Hazreti Muhammed (S.A.V.) "Şaban benim ayımdır." "Şaban günahları temizleyendir." demiştir.
ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.