Bakan Soylu açıkladı! FAY HATTI KIRILDI! Antakya, Hatay, Ölüdeniz hangi fay hattı kırıldı? Fay hattı kırılırsa ne olur, düzelir mi?

Hatay, Ölü Deniz, antakya fay hattı kırığı hakkında detaylar merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti. İşte son dakika fay hattı kırıldı mı sorusunun cevabı ve detaylar...
HATAY FAY HATTI KIRILDI MI?
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
"Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesi var. 3 enkazda arama-kurtarma çalışması devam ediyor.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.