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    • 20.02.2023 13:48
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    Asrın felaketinde bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltında!

    Kahramanmaraş merkezli asrın çifte depremlerinin ardından Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremde sitenin yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltında!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından müteahhitlere yönelik soruştuurmalar hızla devam ediyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde "Hayat Sitesi'nin enkazında gerekli incelemeler yapılmadan enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı, delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

    "BİNANIN YAPIMINDA YA DA YIKILMASINDA SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

    Soruşturmaların titizlikle devam edildiğii akatarılan açıklamada, "Adı geçen binanın yapımında ya da yıkılmasında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi heyetince 12 Şubat tarihinde inceleme için yeteri kadar karot örneği alınmıştır. Soruşturmalar kapsamında il genelinde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi nezdinde örnek alımı yapılmadan enkazların kaldırılmaması talimatlandırılarak bu işlemlere izin verilmemektedir. Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler S.S, F.S ve S.S. gözaltına alınmıştır."ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Asrın felaketinde bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltında!
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