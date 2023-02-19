Suya ve toprağa ne zaman düşer? 2023 ilk cemre havaya ne zaman düşer? 2023 CEMRE TAKVİMİ || İşte 1. cemrenin düşeceği tarih...

CEMRE NASIL BİR DOĞA OLAYI?

Güneş ışınlarının yeryüzüne düşerek doğayla temas etmesini temsil eden ve üç farklı türü olan cemrenin her birinin yedi gün arayla düştüğüne inanılır. İlk önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak yavaş yavaş ilkbaharın etkisiyle ısınmaya başlar.