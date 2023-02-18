Uygulamalı bölümler hangileri? 2023 UYGULAMALI PROGRAMLAR | Üniversite uygulamalı dersler nelerdir?

YÖK Başkanı "Eğitimlerine 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' uyarınca devam eden programlardaki öğrenciler yüz yüze eğitim alacak." açıklaması yaptı.
UYGULAMALI BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir. Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.
UYGULAMALI BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir. Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise şu şekilde;
Tıp,
Mimarlık,
Güzel sanatlar,
Mühendislik gibi bölümlerdir.