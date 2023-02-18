Fahiş fiyat sebebiyle afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifeleri belirledi

Kahramanmaraş Valiliği, deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.
"İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, evden eve taşıma tarifeleriyle ilgili detaylara yer verildi.
ŞEHİR İÇİ 7 BİN LİRA, İLÇELER ARASI 10 BİN LİRA
Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 4+1'e kadar ev için şehir içi asansörlü evden eve eşya taşıma bedelinin işçilikle birlikte 25 kilometre dahil olmak üzere 7 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.