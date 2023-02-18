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    • Güncel
    • 18.02.2023 20:38
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    • 18.02.2023 23:02
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    Fahiş fiyat sebebiyle afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifeleri belirledi

    Kahramanmaraş Valiliği, deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını, ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay fahiş kira artışlarıyla ilgili bilgi aldıklarını belirtek,"Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bunu takipsiz bırakmayacağımızı, afetzedeler adına, milletimiz adına bunun hesabını sormanın boynumuzun borcu olduğunu buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Nakliye firmalarının fiyat tarifeleri belli oldu

    Kahramanmaraş Valiliği, deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.



    "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, evden eve taşıma tarifeleriyle ilgili detaylara yer verildi.



    ŞEHİR İÇİ 7 BİN LİRA, İLÇELER ARASI 10 BİN LİRA
    Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 4+1'e kadar ev için şehir içi asansörlü evden eve eşya taşıma bedelinin işçilikle birlikte 25 kilometre dahil olmak üzere 7 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.



        İl sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin ise işçilik bedeli dahil 10 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi. Şehirler arası asansörlü evden eve eşya taşımada ise 7 bin liraya ilave olarak 25 kilometreyi aşan kısmı için kilometre başına 10 lira ekleneceğinin belirtildiği açıklamada, bu bedele 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2000 lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücretinin ekleneceği ifade edildi.



        Taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde ise 10. kata kadar 1000 lira, üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli belirlendiği bildirildi. Açıklamada, "Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere valiliğimizce 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca afet bölgesinde evden eve taşıma tarifeleri yukarıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.



        FUAT OKTAY: FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPANLARDAN HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCU
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Fahiş kira artışlarıyla ilgili bilgi aldıklarını belirten Oktay, "Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bunu takipsiz bırakmayacağımızı, afetzedeler adına, milletimiz adına bunun hesabını sormanın boynumuzun borcu olduğunu buradan ilan ediyorum. İlgili tüm kurumlarımız bunun peşini bırakmayacaktır. Bu afet üzerinde fırsatçılıktır, insanlıkla alakası yoktur. Bunun hesabını soracağız. Afetzedeler üzerinden hiç kimsenin kazanç, prim sağlamasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Fahiş fiyat sebebiyle afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifeleri belirledi
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