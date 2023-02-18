Fahiş fiyat sebebiyle afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifeleri belirledi





FUAT OKTAY: FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPANLARDAN HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fahiş kira artışlarıyla ilgili bilgi aldıklarını belirten Oktay, "Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bunu takipsiz bırakmayacağımızı, afetzedeler adına, milletimiz adına bunun hesabını sormanın boynumuzun borcu olduğunu buradan ilan ediyorum. İlgili tüm kurumlarımız bunun peşini bırakmayacaktır. Bu afet üzerinde fırsatçılıktır, insanlıkla alakası yoktur. Bunun hesabını soracağız. Afetzedeler üzerinden hiç kimsenin kazanç, prim sağlamasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.