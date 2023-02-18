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    Enkazları araştıran uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı!

    Çifte depremde 6 binden fazla bina yıkıldı. 60 bine yakını ağır hasar aldı. Uzmanlar araştırdı. Enkazlara baktı. Çoğunun, alt kattaki kolonlar kesildiği için çöktüğü anlaşıldı.

    Kolon katliamı

    Asrın felaketinde 39 bin 672 kişi can verdi! Bu depremler, vicdansızlığı da gözler önüne serdi. İddiaya göre Gaziantep İsmet Coşkun Apartmanı'nın altındaki spor salonu, 2 kolonu birden kesti. Yerine koşu bandı yerleştirdi. 50 kişi hayatını kaybetti.



    Diyarbakır Galeria AVM'deki fitness salonunda da kolonların kesildiği tespit edildi. Bu yüzden dava açan Av. Serhan Özdemir ve 83 kişi, can verdi! Betonlardaki kola kutuları ve gazete kağıtları da dikkat çekti. Tüm bunlar, "vicdan kanseri" olduğumuzu gösterdi!



    Ancak ne yazık ki binanın dengesi değişti. 7 katlı apartman, depremde yerlebir hale geldi.

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    Depremzede için seferberlik
    Haberler Güncel Enkazları araştıran uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı!
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