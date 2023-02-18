Enkazları araştıran uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı!





Diyarbakır Galeria AVM'deki fitness salonunda da kolonların kesildiği tespit edildi. Bu yüzden dava açan Av. Serhan Özdemir ve 83 kişi, can verdi! Betonlardaki kola kutuları ve gazete kağıtları da dikkat çekti. Tüm bunlar, "vicdan kanseri" olduğumuzu gösterdi!