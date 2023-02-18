Enkazları araştıran uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı!

Asrın felaketinde 39 bin 672 kişi can verdi! Bu depremler, vicdansızlığı da gözler önüne serdi. İddiaya göre Gaziantep İsmet Coşkun Apartmanı'nın altındaki spor salonu, 2 kolonu birden kesti. Yerine koşu bandı yerleştirdi. 50 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır Galeria AVM'deki fitness salonunda da kolonların kesildiği tespit edildi. Bu yüzden dava açan Av. Serhan Özdemir ve 83 kişi, can verdi! Betonlardaki kola kutuları ve gazete kağıtları da dikkat çekti. Tüm bunlar, "vicdan kanseri" olduğumuzu gösterdi!