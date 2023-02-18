Duha Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve cüz içerisinde yer alıyor? Duha Suresi meali, Arapça -Türkçe okunuşu!

DUHA SURESİ MEALİ VE KONUSU

Duha Suresi insanların birçok konuda bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlayan surelerdendir. Bu surenin 10. ve 11. ayetlerinde yoksul olan kişilere yardım etmenin öneminden bahsedilir. Aynı zamanda fakir kişilerin zenginlerden bir şeyler istendiğinde azarlanmalarının yanlış olduğu ve yardım eli uzatılması gerektiği üzerinde durulur. Allah tarafından verilen nimetler için şükrün en önemli nimet olduğundan bahsedilmektedir.

Duha Suresi Türkçe anlamını bilmek okuyan kişilerin bu surenin faziletlerinden daha çok yararlanmasında önemlidir. Kişiler sureden çıkarmak istedikleri dersi Türkçe anlam okuyarak daha iyi bir şekilde öğrenebilmektedir.

Duha Suresi, adını kuşluk vaktinden alan bir suredir. Kişilerin kalbini ferahlatacak güzel sureler arasında yer alır. Aynı zamanda birçok önemli konuda Müslümanlara yol göstericidir. Müslümanların darlık zamanlarında sıklıkla okudukları surelerden biridir. Hem Arapça hem de Türkçe okunuşu kişilere manevi kazançlar sağlar. Halk arasında bu süre Vedduha Suresi olarak da bilinir. Sure Mekke döneminde inmiştir ve 11 ayetten oluşur. Mushaftaki sıralaması ise 93'tür. İniş sırasına göre ise 11. Sure olarak bilinir.