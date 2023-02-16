Peygamber Efendimiz Miraç gecesi ne gördü? Sorusu vatadanşlar tarafından bu mübarek günde merak edilenler arasında yer aldı. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi neler yaşadı? Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Miraç gecesi neler yaşadığı merak ediliyor. Mübarek Miraç gecesi bu yıl 27 Şubat gecesi idrak ediliyor. Bu mübarek gecede Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekiyor. Peki, Peygamber Efendimiz Miraç gecesi ne gördü? Hz. Muhammed (sav) Miraç gecesi neler yaşadı, miraca yükselişi nasıl oldu? İşte detaylar!
MİRAÇ GECESİ PEYGAMBERİMİZ NE GÖRDÜ?
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MARUZ KALDIĞI MUSİBETLERE KARŞI TAVRI
Risaletin ilk yıllarında, putperestler, Müslümanlara yaptıkları zulmü artırdı. Onların bu baskısı risaletin 6. yılından itibaren Peygamberimizin ailesiyle az sayıdaki Müslümanlara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü. Üç yıl süren ve büyük acılara sebep olan bu boykotun ardından Resulullah, kısa aralıklarla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebu Tâlib'i kaybetti. Dolayısıyla bu yıla 'hüzün yılı' denildi. Bu acılı olayların ardından yüce Allah, bir bakıma Resulünü, sabır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi ve bunun için genellikle Miraç olarak anılan büyük mucizevi olayı gerçekleştirdi.
MİRAÇ OLAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
Miraç, en sahih kabul edilen rivayete göre, birinci ve ikinci Habeşistan hicretinden sonra, Hz. Hatice ile Ebû Talib'in vefatlarını takip eden dönemde, Hicretten bir yıl önce meydana geldi. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde ihya edilir.