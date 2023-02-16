Miraç ne demek? En faziletli Miraç ibadetleri! Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi? Miraç gecesi dilek duası!

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Fikriyat'ın haberine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) çok sevdiği iki sahabesinin vefatı ile oldukça müteessir olmuştu. İslam'a yaptığı onca davete rağmen müşriklerin bitmek bilmeyen inadı, zulüm ve ezalarından dolayı yeryüzü kendisine dar gelmeye başlamıştı.

Allah-u Teâla hem Peygamber Efendimizi (SAV) teselli etmek için, hem de karşılaştığı zorlukların benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi için İsra-Miraç gecesinde Hz. Muhammed'i (SAV) diğer nebilerle buluşturdu. Aralarında mahiyetini bilmediğimiz bir perde var olmak üzere, âlemler ötesi bir mekânda kendisi ile görüşme sağlamıştır.

Hz. Ebubekir'in sıddıkiyetini gösteren hadise: Miraç

Ayrıca Miraç'tan dönen Peygamber Efendimiz (SAV), müşriklere Mescid-i Aksa'ya gittiğini, namaz kılıp döndüğünü söylediğinde inanmamışlardır. Peygamber Efendimizin (SAV) böyle söylediğini duyan Hz. Ebubekir (RA) ise ''Eğer O söylediyse doğrudur'' diyerek O'na olan sadakat ve bağlılığını göstermiştir. Bu yüzden Miraç hadisesi dolayısıyla bize sadakat ve teslimiyeti öğreten bir ders niteliği de taşır.

MİRAÇ HADİSESİ NASIL OLMUŞTUR?

Peygamber Efendimiz (SAV), Mekke döneminde iken Allah'ın (CC) daveti üzerine, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmek için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya hikmetli bir yolculuk yapar.

Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde geçer.

''Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.''

İsra Suresi, 1. Ayet