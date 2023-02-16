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    Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç gecesi süte okunacak dualar, sureler nelerdir? Diyanet'e göre süte Yasin okuyup içmek mi gerekir?

    Bu mübarek gecede vatandaşlar Miraç Kandili ibadetleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Hz.Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç Kandili’nin İslamiyet’te yeri çok önemlidir. Bu mübarek günde yapılacak ibadetler oldukça önemlidir ve bunlar arasında süt içmek Müslüman alemi tarafından araştılmaya başlandı. Rivayete göre; Cebrail, Miraç gecesi HZ. Muhammed'e (SAV) şarap ve süt ikram eder. Hz. Muhammed (sav) o gün süt içer. Bu bağlamda arama motorlarında, "Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt dağıtmanın sebebi nedir? Miraç gecesi süte okunacak dualar nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Miraç gecesi süt içmenin önemi...

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili’nde neden süt içilir? Miraç gecesi süte okunacak dualar, sureler nelerdir?

    27 Şubat 2022 yani bugün mübare Miraç Kandili idrak ediliyor ve bu güne özel tüm bilgiler gündemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç gecesi süte okunacak dualar, sureler nelerdir? Diyanet'e göre süte Yasin okuyup içmek mi gerekir? İşte Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşen Miraç Kandili'ne ilişkin tüm bilgiler...

    MİRAÇ GECESİ SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?

    Rivayetlere göre, Miraç Kandili gecesi peygamber efendimize Cebrail tarafından bir şarap bir de süt ikram edilir. Peygamber efendimizin o gece sütü seçer ve Cebrail, "Sen fıtratı tercih ettin" der. Bununla birlikte peygamber efendimizin sütü çok severek içtiği de söylenmektedir. Bundan dolayı bu gece de süt içilmesi ve içilen süte dualar okunması hayırlı sayılır.

    Peygamber Efendimiz sütü severdi. Şöyle buyururdu: "Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse, o kimse sütü içeceği zaman; Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum. Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim, etinden sakınınız, zira sütü devadır, ancak eti bazen dert olabilir." Peygamber Efendimiz, koyun sütü de içerlerdi; fakat koyun sütü ağır olduğu için onu su ile karıştırıp öyle içerdi. Günümüzde peygamber efendimizin bu tutumu bilim insanlarınca da doğru sayılmaktadır.

        MİRAÇ KANDİLİ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELER?

        Miraç kandilinde süt içecekler için bir hadis-i şerifte, "Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." tavsiyesi verilir."Sizden biriniz yemek yerse şöyle desin: Allah'ım, bize ondan daha hayırlısını yedir, bize ondan daha hayırlısını yedir, eğer kendisine süt içirilirse: Allah'ım bunda bize mübarek kıl, desin. ve bize ondan bir parça ekle, çünkü ondan bir tane yoktur."Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).Peygamberimiz kendisine süt ikram eden bir gence de şöyle dua etti:.

        "Allah'ım! Onu gençliği üzere yaşat." Bu duanın bereketiyle o kişi saçına ak düşmeden 80 sene yaşadı...

        MİRAC GECESİ NE ZAMAN SÜT İCİLİR?

        Miraç gecesinde gerçekleşen mucize olaylardan biri olmasının yanı sıra Osmanlı Dönemi'nde de unutulmasın diye Miraç Kandilinde süt içilmesi adet haline getirildi.

        Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç kandilinde farz olarak 5 rekat namaz kılınacak. Miraç Kandilinde kılınan 5 vakit namazın yanı sıra hu gece süt içilecek ve süte dualar okunacak.

        Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı, şu şekilde açıklandığı bilinmektedir: Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisi de Cebrail (a.s)'ın Efendimiz (SAV)'e iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği buyurulmaktadır.
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        Haberler Güncel Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç gecesi süte okunacak dualar, sureler nelerdir? Diyanet'e göre süte Yasin okuyup içmek mi gerekir?
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