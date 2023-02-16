İsra Suresi okunuşu - anlamı! İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen üç hediye nedir?

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu kapsamda "Miraç Kandili'nde neler yapılmalıdır?" sorusuna yanıt arıyor. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ Suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandili'ni anlatır. Peki, isra nedir? İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen hediyeler nelerdir? İşte Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen üç hediye!
İSRÂ VE MİRAÇ
Muhterem Müslümanlar!
Rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan iklimi üç aylardayız. Önümüzdeki Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece inşallah Miraç Gecesini idrak edeceğiz. Cenâb-ı Hak, bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç Gecemiz mübarek olsun. Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz İsrâ suresinin ilk ayetinde şöyle buyurur:
"Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, görendir."
(İsrâ, 17/1)
Bu sureye adını veren İsrâ, Sevgili Peygamberimizin bir gece, Mekke'deki Mescidi Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya yolculuğudur. Miraç ise Resûl-i Ekrem'in (sav) Allah'ın kudret ve azametine şahit; rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir.
PEYGAMBER EFENDİMİZ MİRAÇ GECESİNDE NELER YAŞADI?
Bu hadis-i şerif, Mescid-i Aksâ sevgisini gönüllere aşılamanın, kadim değerimize sahip çıkmanın, maddi ve manevi imarı için çalışmanın her müminin görevi olduğunu öğretmektedir. Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs, bir İslam beldesidir. "Darü'sselâm" yani barış ve selamet yurdudur. Kudüs, tarih boyunca Müslümanların himayesinde özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın sembolü olmuştur.