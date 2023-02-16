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    İsra Suresi okunuşu - anlamı! İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen üç hediye nedir?

    Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Bu gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğre yükseldiği gece olması nedeniyle Müslümanlar için son derece önemli sayılır. Milyonlarca kişi bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla geçirecek. Peygamber Efendimizin mucizelerinden biri olan Miraç hadisesi, Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşti. Resulullah (sav) Yüce Allah'ın davetiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da ilahi huzura yükseldi. Bu bağlamda Miraç Kandili'nin Kur'an'da hangi ayette geçtiği merak edildi. Peki, isra nedir? İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen hediyeler nelerdir? İşte Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen üç hediye!

    takvim.com.tr
    İsra Suresi okunuşu - anlamı!

    Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu kapsamda "Miraç Kandili'nde neler yapılmalıdır?" sorusuna yanıt arıyor. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ Suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandili'ni anlatır. Peki, isra nedir? İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen hediyeler nelerdir? İşte Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen üç hediye!

    İSRÂ VE MİRAÇ

    Muhterem Müslümanlar!

    Rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan iklimi üç aylardayız. Önümüzdeki Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece inşallah Miraç Gecesini idrak edeceğiz. Cenâb-ı Hak, bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç Gecemiz mübarek olsun. Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz İsrâ suresinin ilk ayetinde şöyle buyurur:

    "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, görendir."

    (İsrâ, 17/1)

    Bu sureye adını veren İsrâ, Sevgili Peygamberimizin bir gece, Mekke'deki Mescidi Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya yolculuğudur. Miraç ise Resûl-i Ekrem'in (sav) Allah'ın kudret ve azametine şahit; rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir.

    PEYGAMBER EFENDİMİZ MİRAÇ GECESİNDE NELER YAŞADI?

    Bu hadis-i şerif, Mescid-i Aksâ sevgisini gönüllere aşılamanın, kadim değerimize sahip çıkmanın, maddi ve manevi imarı için çalışmanın her müminin görevi olduğunu öğretmektedir. Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs, bir İslam beldesidir. "Darü'sselâm" yani barış ve selamet yurdudur. Kudüs, tarih boyunca Müslümanların himayesinde özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın sembolü olmuştur.

        Değerli Müminler!

        Hutbemin sonunda Rabbimizin İsrâ suresinde yer alan öğütlerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum: Yalnızca Allah'a kulluk et. Anne-babana iyi davran, yaşlanıp sana muhtaç hâle geldiklerinde onlara kol kanat ger, "öf!" bile deme. Akrabaya, yoksula ve darda kalana yardım et. Cimrilikten ve israftan kaçın. Zinaya yaklaşma. Haksız yere cana kıyma, asla kan davası gütme. Yetimin malına el uzatma. Ahde vefa göster. Ölçü ve tartıda hile yapma. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.

        Ne mutlu, Yüce Rabbimizin hidayet mesajlarına uyanlara! O'na hakkıyla kulluk edip miracın muştularına ve emanetlerine sahip çıkanlara!

        MİRAÇ MUCİZESİ NEDİR?

        Nebilerin birçoğunun, peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri bazı olağanüstü olaylar vardır. Hz. Musa'nın asasının yılan olması, Hz. Süleyman'ın kuş dilini bilmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın izniyle gerçekleşen hadiselerdir. Miraç da Peygamber Efendimizin mucizelerinden biridir.

        Miraç hadisesi, iki kademe olarak ele alınır: İsra ve miraç. İsra kelime anlamı olarak gece yürüyüşü, miraç ise yükselme anlamına gelir.

        İsra, Peygamber Efendimizin bir gece Mekke-i Mükerreme'den alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülme olayıdır. Kur'an-ı Kerim'de de anlatılır: "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra suresi, 1. ayet)

        Miraç ise, Peygamber Efendimizin (sav) Allah'ın kudret ve azametine şahit; rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir.

        İsra olayı, Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Miraç hadisesini ise Peygamber Efendimiz insanlara bildirir.

        Peki, İsra ve Miraç hadisesi nasıl gerçekleşti?

        Peygamber Efendimiz, 23 yıllık risalet hayatında Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. Bu dönemlerde büyük musibetlere maruz kaldı. Mekke döneminde müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet, tahammül sınırlarını aştı.

        Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakıldı. Boykotun sona erdiği günlerde Peygamber Efendimiz (sav), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Talib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği o günlerde Yüce Allah, habibi Hz. Muhammed'i (sav) huzuruna kabul ederek İsrâ ve Miraç ile şereflendirdi. Cenab-ı Hakk, bir bakıma Resulünü, sabır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi. Bunun için Miraç olarak anılan büyük mucizevi olayı gerçekleştirdi.

        PEYGAMBER EFENDİMİZİN MARUZ KALDIĞI MUSİBETLERE KARŞI TAVRI

        MİRAÇ VE İSRA HADİSESİNDE YAŞANAN OLAYLAR

        Bir gece Resulullah (sav), Kabe'de Hicr veya Hatim denen yerde, bazı rivayetlere göre ise uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı. Peygamber Efendimizi (sav) Burak adlı bineğe bindirip Mescid-i Aksa'ya gitti.

        Allah Resulü (sav), Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah (sav) süt dolu kabı seçince Cebrail "Fıtratı seçtin" dedi, ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.

        Miracın ilk durağı, Mescid-i Aksâ'dır. Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuştur: "Gidin ve Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız, oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin." (Ebû Dâvûd, Salât, 14)

            PEYGAMBERLER İLE GÖRÜŞME

            Resulullah'ı (sav) burada önceki bazı peygamberler karşıladı. O'nu kendilerine imam yaparak arkasında topluca namaz kıldılar. Daha sonra semaya yükseltilen Resulullah (sav), semanın birinci katında Hz. Âdem, ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Mûsâ, yedinci katında ise Hz. İbrahim ile görüştü.

            Peygamber Efendimiz, Hz. İbrahim ile görüşmelerinde Cebrail aleyhisselam "Bu, baban İbrahim'dir; ona selâm ver!" dedi. Hz. Peygamber de selam verdi; O da selamına mukabele etti. Sonra: "Salih oğlum hoş geldin, Salih peygamber hoş geldin!"

            "Ya Muhammed! Ümmetine benden selâm söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber" demekten ibârettir." dedi. (Tirmizî, Daavât: 59)

            Allah Resulü (sav) cennetliklere sevinip cehenneme girecekler için de üzüldü. Cebrail'e gerekli soruları sorup cevaplarını aldı ve yollarına devam ettiler. Sonra Sidretü'l-Müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu.
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            Haberler Güncel İsra Suresi okunuşu - anlamı! İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen üç hediye nedir?
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