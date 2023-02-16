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    • 17.02.2023 06:20
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    • 17.02.2023 19:00
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    Deprem bölgesinde son durum | Asrın felaketinin 278. saatinde bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. "Asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ekiplerin enkaz alanlarında mücadelesi sürüyor. Depremin acı bilançosu ise yürek yaktı. Son belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 44'e yükseldi. Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından 45 yaşlarında bir kişi, depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı. İşte depremin 12. gününde dakika dakika yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Deprem bölgesinde son durum!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

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    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Takvim.com.tr 17 Şubat'ta yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizler için derledi:

    18.50: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulunuyor. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200'ün altına düştüğünü söyledi.

    Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

    35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle sahada çalışıyor. 11 ilimizde devam eden enkaz çalışması 200'ün altına indi.

    264 bin 389 personelimiz yine tüm farklı birimlerde çalışmalarına devam ediyorlar.

    Refakatsiz çocuklar başımızın tacı, birisini bile mağdur etmeyiz. 1589 refakatsiz çocuk var, 1342'sinin kimliği belirlendi.



    18.24: Hatay'ın Defne ilçesine 278'inci saatte Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

    Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 12'nci gününde Hatay'dan inanılmaz bir kurtuluş haberi geldi. Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bir apartmanın enkazında çalışma yapan AFAD, polis, jandarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaştı. Ekiplerin çalışması sonrası enkazdan sağ çıkartılan Yasinoğlu, ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.


    17.13: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "684 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 85 bin bina ağır hasarlı" dedi. Yeni imar planıyla ilgili de konuşan Kurum, "Hazırlık sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.


    14.47 Bakan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesinin gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacağını bildirdi.

    14.46 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 152 şüpheli tutuklandı.

    14. 46 Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.

    14.45 Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 83 şüpheli tutuklandı.

    10.33: EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı, 117'si gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.

    10.09: GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK
    Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.

    Depremde vefat edenler için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak

    Başkanlıktan dün yapılan açıklamaya göre, yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

    Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

    Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

    09.55 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.

    2 MUCİZE BİRDEN
    01.39 Mustafa ve Mehmet 261 saat sonra sağ çıkarıldı
    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın meydana geldiği Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akademi Hastanesi enkazında, depremden 261 saat sonra iki mucize yaşandı.


    26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 33 yaşındaki Mustafa Avcı, depremden 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

    Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Akademi Hastanesi'nin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

    Yapılan çalışmalar sonucunda depremden 261 saat sonra iki mucize birden yaşandı. Hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama-kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı.

    Zamana karşı mücadele eden ekipler, Şakiroğlu ve Avcı'yı afetten 261 saat sonra enkazdan art arda sağ çıkardı. Yaralı ve oldukça bitkin olan depremzedeler, arama- kurtarma ekiplerinin oluşturduğu koridordan ambulansın bulunduğu bölüme götürülürken, çevredekiler ise alkışlarla bu mutluluğa ortak oldu.

    TELEFONLA YAKINLARINI ARADI
    Enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, arama- kurtarma ekibinin telefonla aradığı yakınıyla konuştu.

    Depremin 11'inci gününün son saatlerinde enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, kendisini yakınları ile görüştüren arama- kurtarma gönüllüsünün elini öperken, telefondaki yakınına "Nazlı enkazdan çıktı mı?" diye sordu. 'Herkesin iyi olduğu' yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kurtarılan Avcı ve Şakiroğlu, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



        ŞAKİROĞLU'NUN YAKINLARI ENKAZDAN ÇIKARILDI
        Mehmet Ali Şakiroğlu'nun deprem gecesi oğlu Aziz Yusuf'u hastaneye getirdiği, depremin ardından eşi Necla, oğlu Aziz Yusuf ve babası Mustafa Boyraz'ın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.



        'HAYATTA OLDUĞUNA ÜMİDİM VARDI'
        Oğlunun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne gelen ve yakın zamanda soyadını değiştirdiği öğrenilen baba Mustafa Boyraz, "Burada olduğuna, hayatta olduğuna ümidim vardı. Bugün yine dedim, aynen burada. Saat 20.00'de buradan çıktım. O zaman da ümidim vardı. Oğlu Aziz Yusuf'u hastaneye getirmişti. Çocuğu şu an iyi evimizde. Ben çok sevindim. Allah Türkiye'yi sevindirsin. Ben kendim de burada enkazdan çıktım. Ben ilk gün kendi imkanlarımla öbür kapıdan kurtuldum. Eşi ve çocuğu da ilk gün çıkarıldı" diye konuştu.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
        00.25 Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

        Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

        Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



        "BİR KİŞİ DAHA OLABİLİR"
        Depremden günler sonra enkazdan çıkarılan Osman'ın, arama kurtarma ekiplerine enkazda bir kişinin daha olabileceğini söylediği belirtildi.

        Bu bilgi üzerine ekipler enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor.

        00.07 AFAD asrın felaketinde can kaybı 38 bin 44'e yükseldiğini duyurdu.
        AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından toplam 4 bin 734 artçı meydana geldiği belirtilerek, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 264 bin 389 personel ile 12 bin 600 araç ve iş makinesinin görev yaptığı kaydedildi.

        Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu bilgisine de yer verildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 121 helikopter ve 78 uçağın görev yaptığı ve bugüne toplam 7 bin 940 sorti gerçekleştirildiği ifade edildi.

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