Deprem bölgesinde son durum!

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Takvim.com.tr 17 Şubat'ta yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizler için derledi:
21.37: Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımız hayatını kaybetti.
21.00: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuğun olduğunu belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuk bulunmaktadır. 80 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 953 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1342 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 247 çocuğumuz bulunmaktadır."
20.07: Bakan Özer, OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin, istemeleri halinde okul pansiyonlarına doğrudan "parasız yatılı" olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.
18.50: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200'ün altına düştüğünü söyledi.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle sahada çalışıyor. 11 ilimizde devam eden enkaz çalışması 200'ün altına indi.
264 bin 389 personelimiz yine tüm farklı birimlerde çalışmalarına devam ediyorlar.
Refakatsiz çocuklar başımızın tacı, birisini bile mağdur etmeyiz. 1589 refakatsiz çocuk var, 1342'sinin kimliği belirlendi.
172 bin 780 çadır kurulmuş durumda. Katar'dan 10 bin konteyner sevk edilmeye başlandı. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 597 bin 594 binanın hasar tespiti yapılmış durumda. 75 bin 717 bina ya yıkılmış ya da ağır hasarlı. Az hasarlı ve hasarsız bina sayısı daire olarak 1 milyon 900 bin civarında.
Salgın konusunda Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor.
10 bin liralık destek ödememiz vardı. Bu 10 bin liralık destek, afette hasarsızın dışında kalan tüm hanelere ilişkin bir ödemedir.
AFETZEDELER İÇİN DESTEK ÖDEMELERİ
Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir.
18.24: HATAY'DA 278. SAATTE BİR MUCİZE DAHA
Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278. saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.
Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.