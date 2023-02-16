Deprem bölgesinde son durum!

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle sahada çalışıyor. 11 ilimizde devam eden enkaz çalışması 200'ün altına indi.

264 bin 389 personelimiz yine tüm farklı birimlerde çalışmalarına devam ediyorlar.

Refakatsiz çocuklar başımızın tacı, birisini bile mağdur etmeyiz. 1589 refakatsiz çocuk var, 1342'sinin kimliği belirlendi.



172 bin 780 çadır kurulmuş durumda. Katar'dan 10 bin konteyner sevk edilmeye başlandı. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 597 bin 594 binanın hasar tespiti yapılmış durumda. 75 bin 717 bina ya yıkılmış ya da ağır hasarlı. Az hasarlı ve hasarsız bina sayısı daire olarak 1 milyon 900 bin civarında.

Salgın konusunda Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor.

10 bin liralık destek ödememiz vardı. Bu 10 bin liralık destek, afette hasarsızın dışında kalan tüm hanelere ilişkin bir ödemedir.

AFETZEDELER İÇİN DESTEK ÖDEMELERİ

Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir.

18.24: HATAY'DA 278. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278. saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.