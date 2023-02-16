Deprem bölgesinde son durum!

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.
Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, sahra hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yasinoğlu, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
17.13: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "684 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 85 bin bina ağır hasarlı" dedi. Yeni imar planıyla ilgili de konuşan Kurum, "Hazırlık sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.
14.47 Bakan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesinin gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacağını bildirdi.
14.46 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 152 şüpheli tutuklandı.
14. 46 Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.
14.45 Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 83 şüpheli tutuklandı.
10.33: EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı, 117'si gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.
10.09: GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.
Başkanlıktan dün yapılan açıklamaya göre, yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.
Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.
09.55 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.
2 MUCİZE BİRDEN
01.39 Mustafa ve Mehmet 261 saat sonra sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın meydana geldiği Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akademi Hastanesi enkazında, depremden 261 saat sonra iki mucize yaşandı.
26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 33 yaşındaki Mustafa Avcı, depremden 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Akademi Hastanesi'nin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda depremden 261 saat sonra iki mucize birden yaşandı. Hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama-kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı.