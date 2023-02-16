AFAD, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından konutları tahrip olan depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ödemelerin başladığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır. Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamaktadır. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır."





05.04: "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. Yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda eş zamanlı yayınlanan program 7 saat sürdü. Gecede en yüksek bağış TCMB'den geldi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı. Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile katıldı



15 Şubat 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar:

16.28 İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme, gerçek kişiler ile KOBİ'lere verilen kredileri 6 ay faizsiz öteleme kararı aldı.

14.45 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, Deprem sürelerinin toplamda 2 dakika olduğunu açıklayarak, toplam artçı sayısının 3 bin 858 olduğunu açıkladı. 5 ile 6 arası büyüklükte 38 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten Tatar, yer kabuğunda 7,3 metrelik yer değiştirme gerçekleştiğini aktardı.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz. 5 ile 6 arası büyüklükte 38 artçı sarsıntı meydana geldi. Kar yağan noktalarda çığ meydana gelebilir. 400 kilometrenin üzerinde yüzey kırığı meydana geldi. 30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı.

12.40 Hükümet, deprem bölgesine yeni desteği açıkladı. Kısa çalışma ödeneğinin devreye gireceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili çalışmamız hazır. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uygulamaya alınacak. Çalışanlar kısa çalışma ödenepi ve nakdi ücret desteği alabilecek." dedi.





11.50 "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" iddialarıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanırken, "Bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" denildi.

11.40 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "71 ilde 20 Şubat tarihinden itibaren okul öncesinden lise seviyesine kadar eğitimi başlatıyoruz. 10 ilde taşımalı öğrencilerimiz ücretsiz olarak okula götürülecek." açıklamasında buldu.

10.50 Adıyaman'daki İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

10.43 "Yeni yapılacak konutlar 1 yılda teslim edilecek" açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bölgede güvenlik güçlerimizin sayısını 3 katına çıkardık" dedi. "Deliller toplanmadan enkaz kaldırılmıyor" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "215 enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor." bilgisini verdi.

10.30 Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu isimli vatandaş bilinci açık bir şekilde enkaz altından çıkarıldı.

10.20 EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisi tespit edildi, 293'ü hakkında adli işlem başlatıldı. 78 şahıs gözaltına alındı, 20'si tutuklandı.

10.15 MEB: "5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi."

04.30 Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

02.13 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada'dan İstanbul'a ulaşan 11 TIR dolusu insani yardım malzemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet askeri kargo uçağı ile deprem bölgesine gönderildi.



DEPREMDEN ETKİLENEN 10 İLE TARIMDA YENİ TEDBİRLER

01.00 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, devlet ve millet bir olarak tüm zorlukların birlikte aşılacağını kaydetti.