Asrın dayanışması! Ülke tarihinde bir rekor yaşandı: Milyonlar bağış yapmak için yarıştı

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için dün akşam düzenlenen yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getirdi. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ'ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekrana geldi.
AFAD VE KIZILAY'A...
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu. Dün akşam yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlandı.
Yardım kampanyasında, sunucular saatler boyunca nefes bile almadan bağış topladı. Yardımseverliğini bir kez daha gösteren Türk halkı yine bütün dünyayı hayran bıraktı. Canlı yayın kampanyasında 70 bin çağrı alındı.
REKOR BAĞIŞ
TÜRKİYE, 85 milyonu yasa boğan felaketin ardından kenetlendi. Tüm TV kanallarında, "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlendi. Depremzedelere rekor bağış geldi. Yayına katılan Başkan Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımı sunuyorum. Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlıyoruz. 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle oturabileceği konutları teslim edeceğiz" dedi.
HER KURUŞ DEPREMZEDEYE
TÜM zamanların rekor bağışının toplanmasını isteyen Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bugünkü kampanyada toplanacaklarla AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Devletimizin mevcut imkanlarını, yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek bu yükün altında kalkacağımızdan şüphe duymuyorum. Bu akşam katkıları olan tüm vatandaşıma şükranlarımı arz ediyorum"
DEVLET MİLLET EL ELE VERDI
Dev bağış kampanyası 200 televizyon kanalı ve 562 radyodan aynı anda yayınlandı
AFAD VE KIZILAY'A...
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu. Dün akşam yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlandı.
Yardım kampanyasında, sunucular saatler boyunca nefes bile almadan bağış topladı. Yardımseverliğini bir kez daha gösteren Türk halkı yine bütün dünyayı hayran bıraktı. Canlı yayın kampanyasında 70 bin çağrı alındı.
REKOR BAĞIŞ
TÜRKİYE, 85 milyonu yasa boğan felaketin ardından kenetlendi. Tüm TV kanallarında, "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlendi. Depremzedelere rekor bağış geldi. Yayına katılan Başkan Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımı sunuyorum. Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlıyoruz. 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle oturabileceği konutları teslim edeceğiz" dedi.
HER KURUŞ DEPREMZEDEYE
TÜM zamanların rekor bağışının toplanmasını isteyen Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bugünkü kampanyada toplanacaklarla AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Devletimizin mevcut imkanlarını, yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek bu yükün altında kalkacağımızdan şüphe duymuyorum. Bu akşam katkıları olan tüm vatandaşıma şükranlarımı arz ediyorum"
DEVLET MİLLET EL ELE VERDI
Dev bağış kampanyası 200 televizyon kanalı ve 562 radyodan aynı anda yayınlandı