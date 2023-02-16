Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.
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- Güncel
- 17.02.2023 00:04
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- 17.02.2023 00:09
260. saatte Hatay'da 12 yaşında bir erkek çocuğu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.