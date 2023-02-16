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    • Güncel
    • 17.02.2023 00:04
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    • 17.02.2023 00:09
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    260. saatte Hatay'da 12 yaşında bir erkek çocuğu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

    260. saatte bir mucize daha

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel 260. saatte Hatay'da 12 yaşında bir erkek çocuğu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı
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